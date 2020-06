NOS | Kruisgesprek over Point Blanche en motie Van Dam

Simon Weimans (NPO) en Chris van Dam (CDA)

in gesprek met Dick Drayer (NOS)

Zorgen op Sint-Maarten over de situatie in de Pointe Blanche-gevangenis. De Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwde al eerder dat de gevangenis zowel voor humane detentie als voor personeel volledig ongeschikt is.

Maar verandering, dat kwam er niet. Reden voor het CDA om opnieuw de noodklok te luiden en een motie in te dienen om de gevangenis voor een periode van 5 jaar over te nemen.

Vanochtend sprak ik met Simon Weimans op NPO radio 1 over de situatie op SXM mbt de point blanche gevangenis.

Aansluitend verteld CDA kamerlid Chris van Dam over de motie die hij vandaag indient om de gevangenis over te nemen voor 5 jaar.

NOS correspondent Dick Drayer over Point Blanche

Bron: NPO/NOS