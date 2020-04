NOS | Marineschip Karel Doorman op weg naar het Caribisch gebied

De Zr. Ms. Karel Doorman is uit Den Helder vertrokken voor een missie in het Caribisch deel van het koninkrijk. Het bevoorradings- en transportschip gaat de overheden daar ondersteunen in verband met de coronacrisis.

Het schip heeft een hospitaal en medisch personeel aan boord en is uitgerust met helikopters en landingsvaartuigen. Die kunnen worden ingezet als op de eilanden problemen bij voedseltransporten of openbare-ordeproblemen ontstaan. Dat geldt ook voor de 48 mariniers die meegaan. Indien nodig kunnen extra mariniers worden gestuurd.

De lokale overheden op de eilanden hebben zelf om bijstand gevraagd.

Marineschip Karel Doorman vertrekt vanuit Den Helder om te helpen bij de coronacrisis

De 268-koppige bemanning is twee-en-een-halve week in quarantaine geweest, om te voorkomen dat het virus op zee om zich heen grijpt. De mariniers hebben twee weken in quarantaine gezeten.

De oversteek over de Atlantische Oceaan duurt elf dagen. Dan pas krijgt de commandant te horen wat de precieze taak zal zijn. In eerste instantie duurt de missie drie maanden. Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland is al in het Caribisch gebied, onder meer om te helpen bij de grensbewaking.

De scheepsarts van de Karel Doorman geeft een korte rondleiding:

Zo zien de medische faciliteiten van het marineschip Karel Doorman eruit

Op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten geldt een lockdown; de grenzen zitten dicht, er geldt een avondklok en mensen mogen alleen de straat op om boodschappen te doen of naar het werk te gaan. Het virus is op alle bij Nederland horende eilanden vastgesteld, alleen nog niet op Bonaire.

De eilanden vrezen de economische klap die ze gaan krijgen. Toerisme is de motor van de economie en dat ligt nu volledig stil.

