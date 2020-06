NOS | Militairen moeten nieuwe rellen Curaçao voorkomen

Nederlandse militairen gaan de politie op Curaçao helpen om de openbare orde te handhaven. Aanleiding zijn de rellen van de afgelopen dagen op het eiland. Om hoeveel militairen het gaat, wil Defensie niet zeggen.

De onrust begon woensdag, toen een protestactie tegen de regering van Curaçao uit de hand liep. Rellen waren het gevolg, waarbij ook winkels werden geplunderd en branden gesticht. Alleen afgelopen nacht al werden 55 mensen gearresteerd.

Volgens correspondent Dick Drayer zijn de daders geen demonstranten maar bendeleden, die ‘s nachts actief zijn en een spoor van vernieling achterlaten. “De politie lijkt telkens een stap te laat te komen. De vorige nacht waren er 63 branden. En ook nu woedt op verschillende plekken brand.”

Het ministerie van Defensie willigt nu een verzoek in van de lokale autoriteiten om ondersteuning bij het bewaken en beveiligen van objecten. De militairen zullen ook zichtbaar op straat patrouilleren en de politie ondersteunen.

Gevoelig

Defensie is op Curaçao aanwezig met Nederlandse militairen die tijdelijk zijn gedetacheerd en met leden van de ‘Curaçaose militie’, die lokaal zijn opgeleid. Die laatste groep wordt, anders dan de Nederlandse militairen, doorgaans vaker zichtbaar ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om ordehandhaving en wegversperringen.

“Dat heeft ook te maken met de gevoeligheden tussen Nederland en Curaçao”, zegt Drayer. “Het eiland is autonoom en heeft een lange koloniale geschiedenis. Veel witte militairen op straat kan uitgelegd worden als koloniale bemoeienis. Bovendien, een foto morgen in de krant van een Nederlandse militair die een Curaçaose relschopper een pak rammel geeft, valt denk ik – in deze tijd – ook niet goed.”

De inzet van Nederlandse militairen op Curaçao is niet nieuw. “De grensbewaking door de Kustwacht is geïntensiveerd in het begin van de coronacrisis om te voorkomen dat mogelijk besmette Venezolanen ongezien het land binnenkomen. Nederlandse militairen zijn daar actief bij betrokken”, aldus Drayer.

Bij de bestrijding van de huidige rellen krijgt de Curaçaose politie ook steun van de korpsen van de omliggende eilanden Aruba en Bonaire. De agenten zijn gistermiddag aangekomen op Curaçao.

Bron: NOS