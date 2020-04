NOS | Op Curaçao dreigen 50.000 mensen door armoedegrens te zakken

Dick Drayer | Correspondent Curaçao

Arnaldo de Palm en zijn gezin NOS / Dick Drayer

Arnaldo de Palm staat in de deuropening van zijn vervallen huisje in Buena Vista. De paar vierkante meters die hij heeft, deelt hij met zijn 16-jarige zoon Jesús. Zijn oudste dochter van 19 krijgt over drie maanden een baby. Zij slaapt bij haar oma, iets verder op het erf. Bijna vier generaties op veertig vierkante meter. “Het gaat net, we weten niet beter dan dat het zo is.”

Arnaldo is 60 jaar oud en heeft geen werk. Hij verdient soms wat geld als dagloner. “Ik zit op een truck en breng stenen rond in de bouw. Twee, drie ritjes per dag, maar ook heel vaak geen. Ik verdien misschien 125 gulden in de week, maar alleen als we rijden.”

Meer dan twee weken geleden heeft Curaçao strenge maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Winkels en bedrijven zijn dicht, de bouw ligt op z’n gat. Arnaldo heeft al die tijd geen geld meer verdiend.

“We hadden nog wat rijst en bonen, maar verder is alles op. Ik verdien op de truck net genoeg om mijn kinderen en mijzelf eten te geven.” Oma heeft een AOW-uitkering van 400 euro per maand. Zij strijkt, met haar 76 jaar, kleren bij andere mensen om rond te kunnen komen. “Ook dat is vanwege corona weggevallen.”

Arnaldo was vroeger duikinstructeur en heeft al zijn papieren. “Ik heb 22 jaar gedoken, maar ik krijg geen werk meer, ik ben te oud. Op duikscholen willen ze alleen maar jonge mensen van 35.”

Vandaag komt Jason Vic langs, een energieke jongen van 23 die voedselpakketten rondbrengt. Jason is die distributie op eigen initiatief begonnen. “Ik breng al een half jaar eten rond voor kinderen die het moeilijk hebben. Maar sinds corona, zie ik dat veel meer mensen honger hebben, geen eten hebben en ben ik geld in gaan zamelen voor voedselpakketten.”

Dat doet Jason in samenwerking met de Voedselbank. “We wisselen gegevens uit om dubbele verstrekkingen te voorkomen, maar verder doe ik alles zelf met hulp van particuliere donateurs.”

De voedselbank heeft op een industrieterrein in het noorden van Willemstad een opslagloods gehuurd om voedselpakketten te maken. Volgens Dennis Anthony van de Samenwerkende Hulporganisaties dreigen 50.000 mensen, net als Arnaldo de Palm, door de armoedegrens te zakken.

“Op Curaçao wonen 160.000 mensen. Standaard staan er al 17.000 mensen geregistreerd in het hulpverleningscircuit. Daar komen nu zo’n 16.000 mensen uit de toeristische sector bij. Wij schatten daarnaast dat er nog zo’n 15.000 mensen buiten de boot vallen. Dat zijn bijvoorbeeld dagloners die nergens staan geregistreerd en ZZP’ers.”

De voedselbank maakte voor de coronapandemie 150 voedselpakketten per maand’. “Dat is nu opgeschaald tot tweeduizend pakketten per week, waar een gezin van drie tot vier personen twee weken van kan leven.”

Arnaldo krijgt vandaag zijn eerste pakket. Olie, suiker, koffie, thee, rijst, bloem en nog veel meer waar hij twee weken mee uit de voeten kan. “Ik ben blij. Er is geen andere manier om aan eten te komen in deze tijd. Normaal gesproken is het al een gevecht om eten te kopen, nu met corona ben ik afhankelijk van voedselhulp.”

Bron: NOS