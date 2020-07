NOS | Premier Curaçao: ‘Eisen Den Haag passen ons niet’

Tussen de landen van het Koninkrijk knettert het wel vaker, maar de ruzie die er nu is tussen de regering in Den Haag en de regeringen van Aruba, Sint Maarten en Curaçao knettert wel erg hard. De drie landen zijn verbolgen over de voorwaarden die Den Haag stelt aan financiële steun voor de door corona getroffen landen.

Nederland vraagt de eilanden ­ondanks de coronacrisis om structurele her­vormingen. Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao is er duidelijk over. “We zijn dankbaar voor de hulp en de intenties voor financiering. Maar het tempo waarin we hervormingen moeten doorvoeren, past niet. Dat gaat maanden duren. Ook de condities van de financiering gaan te ver.”

De steun van Nederland gaat om een derde tranche van hulpgeld. “We moesten alle drie de landen een hervormingspakket indienen, dat is gebeurd. Maar Nederland heeft een eigen idee van hoe de hervormingen eruit moeten zien. Er komt een orgaan buiten de regering met bevoegdheden om te beslissen over ons beleid. Zonder tussenkomst van ons parlement en zonder zeggenschap.”

Ruggenspraak

Een van de voorwaarden die Den Haag stelt is de oprichting van een onafhankelijk instituut dat op de verdeling van het hulpgeld toeziet. Volgens het Antilliaans Dagblad wordt dit instituut bemenst door “drie Europees-Nederlandse experts”.

Rhuggenaath ziet Nederland nu als bankier. “We krijgen een lening die we terug moeten betalen, met voorwaarden. Maar we moeten ook instemmen met een pakket aan eisen, zonder ruggenspraak met ons parlement.”

Overleg tussen Curaçao en Den Haag zou er al op 12 mei zijn geweest. De voorwaarden zijn toen besproken. “Dat ging over de tweede tranche”, zegt Rhuggenaath. “Nu wordt er van ons verwacht om snel in te stemmen of er komt geen geld. Instemming in vier dagen. Dat is echt te snel.”

Ademen

Rhuggenaath praat morgen persoonlijk mee in de ministerraad. “Ik wil dat de derde tranche wordt losgekoppeld. Geen entiteit die controleert, eerst onderhandelen en toestemming van het parlement. We hebben ruimte nodig om te lenen op de markt van Nederland”, zegt hij. De premier ziet wel mogelijkheden om tot overeenstemming te komen.

Ook de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, is het niet eens met de eisen. Ze schreef in een brief aan Mark Rutte: “Het lijkt als het ware dat Aruba de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd (en onze eigen Mitch Henriquez). Mark, zo kunnen we toch niet ademen.”

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties bracht de regeringen van de drie landen het afgelopen weekend op de hoogte van de voorwaarden.

Curaçao heeft weken van rellen achter de rug. De bevolking kijkt uit naar een deal met Nederland, zo blijkt bij navraag op straat.

Bron: NOS



Naschrift KKC

Premier Eugene Rhuggenaath van #Curaçao is "dankbaar voor de hulp en de intenties voor financiering" van Nederland. "Maar het tempo waarin we hervormingen moeten doorvoeren, past niet." #Nieuwsuur pic.twitter.com/Yywnopung2 — nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 9, 2020