NOS | Proeve ziet af van benoeming als president Centrale Bank Suriname

Sigmund Proeve ziet af van zijn benoeming als president van de Centrale Bank in Suriname. Hij was door president Bouterse aangewezen als de nieuwe bankpresident. Daar was de afgelopen dagen volop kritiek op vanwege frauduleuze handelingen uit het verleden, toen hij nog directeur was van de grootste bank van Suriname, De Surinaamsche Bank (DSB).

Er liep toen een strafrechtelijk onderzoek naar hem.

Banken, vakbonden en oppositiepartijen lieten de afgelopen dagen felle weerstand blijken tegen de voordracht van Proeve. Er was geen vertrouwen, en bovendien zou zijn benoeming in strijd zijn met de Bankwet omdat er tegen Proeve een strafrechtelijk onderzoek is geweest.

Volgens Bouterse was er geen andere geschikte kandidaat voor de positie van president van de noodlijdende Centrale Bank en zou Proeve in eerste instantie voor een periode van zes maanden worden benoemd.

Verdwenen spaargeld

Proeve zou de in januari vanwege fraude ontslagen Robert van Trikt opvolgen. Nu hij afziet van de functie is de moederbank stuurloos en lijken de monetaire problemen zich verder op te stapelen. Zo is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verdwijning van spaargeld ter waarde van 100 miljoen Amerikaanse dollar uit de kasreserve van de Centrale Bank.

Door het verdwenen geld en de onrust die daardoor is ontstaan, is de Surinaamse dollar onderhevig aan grote koersschommelingen. Vorige week lag de wisselkoers nog rond de 8 Surinaamse dollar voor een Amerikaanse dollar, daarna zelfs boven de 10, afgelopen dagen zakte hij weer terug naar 8. Juist vorige maand waardeerde kredietbeoordelaar Fitch de rating van Suriname af tot junkstatus (CCC).

Het grote brein achter de verdwijning

Maatschappelijke organisaties willen op 17 februari gaan demonstreren. Afgelopen week dienden Surinaamse burgers al een strafklacht in bij de procureur-generaal tegen minister Hoefdraad van Financiën. Ze zien Hoefdraad als het grote brein achter het verdwenen geld en eisen een strafrechtelijk onderzoek.

Ook in het parlement lag minister Hoefdraad onder vuur vanwege het verdwenen geld. Hij overleefde met behulp van de coalitiepartijen in het parlement een motie van wantrouwen. Volgens Hoefdraad is het geld niet verdwenen of ‘verdampt’ en zijn burgers hun spaargelden niet kwijt. Wel is het geld, zonder vooraf de banken in te lichten, ingezet als garantie voor een vlot verloop van het transactieverkeer op de buitenlandse valutamarkt.

Binnenkort verkiezingen

Het geld uit de kasreserve is volgens de minister ingezet om de importfinanciering veilig te stellen en andere internationale betalingen te kunnen doen. Het gaat dan om de betaling van brandstof, medicijnen, basisgoederen en schuldaflossing.

Het monetaire drama, enkele maanden voor de verkiezingen, komt de regering Bouterse slecht uit. Onlangs werd de president veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. Vorige maand verscheen hij voor het eerst zelf voor de Krijgsraad van Suriname nadat hij verzet had aangetekend tegen de zaak.

Op 25 mei hoopt Bouterse opnieuw de verkiezingen te winnen en voor een derde termijn als president te gaan.

