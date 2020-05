NOS | Suriname: sinds eind maart geen nieuwe besmettingen

In Suriname zijn voor zover bekend sinds 31 maart geen nieuwe besmettingen geweest met het coronavirus. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut. In totaal zijn er in het land tien gevallen vastgesteld en is één persoon overleden.

Volgens de autoriteiten is het beperkte aantal gevallen te danken aan de snelle reactie van de overheid. Zo werd het luchtruim direct na de eerste vastgestelde besmetting afgesloten en werden andere maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vooralsnog blijven de coronamaatregelen in Suriname van kracht. Tot en met 10 mei blijft het verboden om in groepen van meer dan tien mensen samen te komen en om tussen 20.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook de scholen blijven voorlopig dicht.

Verder zijn er op strategische locaties checkpoints neergezet waar mensen vragen krijgen over hun reisgeschiedenis en waar hun temperatuur kan worden gecontroleerd. Om te voorkomen dat het virus vanuit buurlanden wordt verspreid, mogen mensen niet zonder toestemming de grensrivieren in het oosten, zuiden en westen oversteken.

Bron: NOS