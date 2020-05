NOS | Twitter: ‘Schieten zodra plunderen begint’-tweet van Trump gaat te ver

Op de achtergrond speelt een ruzie tussen de president en Twitter. Enkele uren voor het besluit om de tweet onzichtbaar te maken, ondertekende Trump een decreet met nieuwe regels voor socialmediaplatformen. Daarmee wordt het mogelijk voor toezichthouders om dit soort techbedrijven voor de rechter te slepen.

Trump vindt dat Twitter meet met twee maten. “Het bedrijf doet niets tegen alle leugens en propaganda van China of de Radicaal Linkse Democratische Partij”, reageert hij op het verbergen van zijn tweet.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020