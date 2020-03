NOS | Vliegverkeer naar Curaçao plat vanwege corona en inwoners moeten binnen blijven

Curaçao heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus fors aangescherpt. Het vliegverkeer en de scheepvaart worden bijna helemaal aan banden gelegd. Publieke bijeenkomsten als voetbalwedstrijden en kerkdiensten zijn verboden.

Alle vluchten van en naar Curaçao zijn in principe opgeschort. Alleen inwoners met een retourticket en een Curaçaos legitimatiebewijs kunnen de komende dagen terugkomen. Curaçaoënaars die in Nederland wonen, zijn niet welkom op het eiland.

Medisch personeel en vracht vanuit andere voormalige Antilliaanse eilanden mogen nog wel komen. Wie arriveert in Willemstad gaat verplicht veertien dagen in quarantaine, bij voorkeur thuis.

Binnen blijven

Naast het verbod op openbare bijeenkomsten vraagt de regering ook aan werknemers om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. En wie het huis niet uit hoeft, wordt gevraagd thuis te blijven. Mensen met cruciale beroepen mogen wel naar buiten.

Andere Curaçaoënaars mogen alleen de straat op voor boodschappen of een bezoek aan de bank. Ook mogen ze de natuur in of het strand op, maar dan moeten ze wel minimaal twee meter afstand van elkaar houden.

Alleen afhalen

Ook de toeristische sector wordt geraakt door de maatregelen. Restaurants mogen alleen nog eten en drinken meegeven. Het is verboden voor gasten om binnen of op het terras te gaan zitten.

Verder is het verboden om verzorgingshuizen te bezoeken. In het openbaar vervoer moeten chauffeurs ervoor zorgen dat reizigers op minimaal twee meter afstand blijven.

Curaçao heeft drie bevestigde besmettingen met het coronavirus, allemaal toeristen uit Nederland. Daarnaast worden veertig mensen die mogelijk zijn besmet in de gaten gehouden.

