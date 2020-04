In de VS zijn de afgelopen dag 1169 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

Niet eerder werden er in een dag tijd zoveel coronaslachtoffers in een land gemeld. In Italië stierven op 27 maart 969 mensen op één dag. Dat was het hoogste aantal tot nu toe.

Het dodental is in de VS nu gestegen naar 5926. Ook zijn er ruim 243.000 geregistreerde besmettingen.

Bron: NOS