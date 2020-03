NOS | Wetenschappers Rotterdam en Utrecht claimen vondst antilichaam tegen corona

Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht zeggen dat ze een antilichaam hebben gevonden tegen de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, meldt Erasmus Magazine.

“Dit is het allereerste antilichaam waarvan we weten dat het de infectie blokkeert en er is een goede kans dat dit ook een medicijn wordt dat op de markt komt”, zegt de Rotterdamse hoogleraar celbiologie Frank Grosveld in het universiteitsblad.

De onderzoekers hadden het antilichaam nog in het laboratorium staan na eerder onderzoek naar vergelijkbare virusinfecties. “We moeten iets doen en misschien hebben we wat”, dachten ze volgens Grosveld. “Daarom zijn we onmiddellijk aan de gang gegaan en hebben we de klok rond gewerkt.”

Nog niet gepubliceerd

Er is een aantal kanttekeningen te maken. Het antilichaam moet nog op mensen worden getest, wat maanden duurt. Ook is het onderzoek nog niet beoordeeld door vakgenoten. Dat gebeurt op dit moment. Als die het goedkeuren, dan wordt het naar verwachting gepubliceerd. Nu staat het al online op een site waar biologen hun onderzoek delen.

Onderzoeksleider Berend-Jan Bosch (Universiteit Utrecht) wil geen valse verwachtingen wekken. “Het is een eerste belovende stap, maar het is nog te vroeg om te speculeren over de eventuele werkzaamheid in mensen”, zegt hij in een reactie aan de NOS. “Het onderzoek ligt ter beoordeling bij een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift. Verder commentaar kan gegeven worden zodra het artikel is geaccepteerd.

“Een echte oplossing is een vaccin.

Frank Grosveld, hoogleraar celbiologie

Grosveld legt uit dat het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren. Het kan worden gebruikt om een medicijn tegen deze corona-infectie (COVID-19) te ontwikkelen.

De onderzoekers proberen een farmaceutisch bedrijf zo ver te krijgen om het geneesmiddel op grote schaal te produceren. “Als je dit als patiënt zou nemen dan is de verwachting dat de infectie in de patiënt gestopt kan worden. En de patiënt dus de kans krijgt om te herstellen.”

“Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen”, zegt Grosveld. “Een echte oplossing is daarom een vaccin, daar werken anderen aan. Een vaccin ontwikkelen duurt echter al gauw twee jaar.”

