NOS | Zwaar vrachtschip vaart tegen Curaçaose Julianabrug

Op Curaçao is vanochtend een schip dat twee containerkranen vervoerde tegen de Julianabrug aangevaren, vermoedelijk als gevolg van de stroming en de wind. De 56 meter hoge brug was enige tijd dicht voor het wegverkeer, maar is inmiddels weer geopend. De schade aan de brug valt mee, maar de kranen zijn zwaar beschadigd.

De kranen zijn gemaakt in China en waren slechts voor driekwart opgebouwd om onder de brug door te kunnen. Daarna zouden de kranen worden afgemonteerd in de haven. In eerste instantie was voor de operatie twee tot drie maanden uitgetrokken, maar door het ongeluk gaat de volledige opbouw van de kranen langer duren.

De aanvaring werd door duizenden Curaçaoënaars ter plaatse en live via televisie gevolgd. De eigenaar van de containerhaven had het publiek via de media opgeroepen om naar het spektakelstuk van het verplaatsen van de kranen te komen kijken.

Belangrijk

Zowel de containerhaven als de Julianabrug is belangrijk voor de economie van Curaçao. De oude kranen waren vaak kapot en dat leidde nogal eens tot vertraging in de afhandeling van onder meer bederfelijke goederen. Curaçao heeft drie jaar moeten wachten op de broodnodige vervanging.

De Julianabrug is onder supervisie van Rijkswaterstaat in 1967 gebouwd om de oost- en westkant van het eiland over de Annabaai te verbinden. De brug is zo hoog om zware tankers voor de olieraffinaderij binnen te kunnen laten. Tijdens de bouw stortte de brug in vanwege lasfouten, 15 werkers kwamen daarbij om het leven.

Bron: NOS