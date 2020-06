NPO | Is Nederland te streng voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten?

Caribisch Nederland is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het toerisme is helemaal stilgevallen en dat lijkt de nekslag voor de toch al zeer kwetsbare economie op de eilanden. Meer dan de helft van de inwoners van Curaçao heeft geen baan en is voor eten afhankelijk van hulp.

En om aan Nederlandse eisen voor noodhulp te voldoen moeten alle ambtenaren nu 12,5% op hun salaris inleveren. Sinds vorige week is het land in de greep van felle protesten en rellen.

Correspondent Dick Drayer vertelt in De Dag hoe groot de zorgen en sociale onrust op de eilanden zijn. Mensen begrijpen dat Nederland hervormingen eist, maar gaan de voorwaarden die premier Rutte stelt niet te ver? Komt het Caribisch deel van het koninkrijk de economische klap van corona te boven? En, zo klinkt het op Curaçao: kan het land nog wel zelfstandig verder?

Bron: NPO