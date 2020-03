NPOradio1 | Corona-crisis op Curaçao

Hoe gaat het in andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden, bijvoorbeeld .. op Curaçao? Door de corona-crisis staan nu duizenden banen op de tocht op het eiland wat met name afhankelijk is van toerisme.

Journalist Yves Cooper vertelt hoe hij en inwoners het eiland deze week hebben beleefd.

En wat betekent de situatie voor kinderen? Coraline Kooistra praat mee; zij zet zich al achttien jaar in tegen kindermishandeling op het eiland.

Bron: NPOradio1