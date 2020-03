NRC | 43 nieuwe doden door corona in Nederland

Een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws over het coronavirus van vandaag:

Patiënt 1 is genezen, maar zijn vader is overleden

Na ruim een maand is ‘patiënt nummer 1’ van Italië genezen verklaard, maar terwijl hij in het ziekenhuis lag is zijn vader overleden aan het coronavirus.

De 38-jarige Mattia uit het Noord-Italiaanse stadje Codogno was op 20 februari de eerste Italiaan die positief werd bevonden zonder dat hij in direct contact was geweest met China. Hij had in de weken daarvoor met veel mensen contact gehad, onder meer tijdens het hardlopen en voetballen, en veel van de eerst ontdekte besmettingen zijn terug te voeren op hem. Een paar dagen later werden Codogno en buurtstadjes in Lombardije afgegrendeld van de buitenwereld.

Mattia heeft ruim twee weken op de intensive care van een ziekenhuis in Pavia gelegen, maar kon op 9 maart van de beademing worden gehaald. Zijn vrouw, acht maanden zwanger, was ook positief getest, maar is niet ernstig ziek geworden. Zijn vader wel. Mattia’s ouders woonden even verderop in Castiglione d’Adda. Vader Moreno was kort na zijn zoon opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Zijn toestand leek aanvankelijk te verbeteren, maar zaterdag werd bekend dat hij is overleden. Moreno’s vrouw, Mattia’s moeder, is thuis herstellende van Covid-19.

Hoe Mattia is besmet, is nog steeds niet duidelijk. Een collega was in China geweest, maar die testte negatief en bleek het virus ook niet te hebben gehad. Epidemiologen onderzoeken nu de hypothese dat het coronavirus al in januari in Lombardije aanwezig was zonder dat de dragers er ernstig ziek van werden.

22/3 WHO-expert: lockdown is niet genoeg

Een land op slot zetten is niet genoeg om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zegt WHO-expert Mike Ryan in een interview met de BBC. Volgens de expert is het voornamelijk belangrijk om op zoek te gaan naar mensen die ziek zijn, zodat die geïsoleerd kunnen worden. Daarom moeten zo veel mogelijk personen worden getest, stelt Ryan.

In China, Zuid-Korea en Singapore wordt er direct getest bij vermoeden van besmetting. Deze aanpak is volgens Ryan een voorbeeld voor Europa, wat nu het epicentrum van de uitbraak is geworden. Ook in Nederland worden vooralsnog alleen kwetsbare groepen getest.

Ryan vreest dat als er geen goed beeld is van wie het virus heeft gehad, dat het dan snel weer de kop op zal steken wanneer reisbeperkingen en lockdowns worden opgeheven. „Zodra we de verspreiding onder controle hebben, moeten we het gevecht aangaan met het virus”, stelt de expert.

22/3 De laatste ontwikkelingen

Een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus:

Sinds gisteren zijn in Nederland nog eens 43 mensen overleden aan Covid-19. Dat brengt het dodental op 179. Tot nu toe zijn 988 mensen opgenomen (geweest) in een Nederlands ziekenhuis.

Belgische grensgemeentes hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat Nederlanders de grens over kunnen steken. Sommige wegen zijn afgezet met zeecontainers.

Aangezien de Nederlandse kust toch nog druk bezocht wordt, hebben meerdere kustplaatsen de toegangswegen en parkeerplaatsen afgesloten. Het gaat onder andere om Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk.

India houdt alle inwoners van het land voor in ieder geval veertien uur binnen. In die tijd wordt besloten wat de verdere maatregelen zullen zijn.

In China zijn slechts 46 nieuwe besmettingen met Covid-19 gemeld, allemaal bij reizigers die recent vanuit het buitenland naar China zijn gekomen.

Beelden van ambulances onderweg naar Brabant massaal gedeeld

Videobeelden van ambulances die onderweg zijn naar Noord-Brabant om coronapatiënten op te halen, worden massaal gedeeld op Twitter. „Onze collega’s vertrokken vanmorgen opnieuw”, schrijft Sietze Kijlstra, voorzitter van de Regionale Ambulance Voorziening Friesland.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen liet zaterdag weten dat tussen de vijfhonderd en zevenhonderd patiënten overgeplaatst moeten worden naar ziekenhuizen buiten Noord-Brabant.

