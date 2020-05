NRC | Aruba gaat akkoord met voorwaarden voor steunpakket

Aruba is akkoord gegaan met de voorwaarden voor een tweede financiële steunpakket van het Nederlandse kabinet. Het gaat in totaal om 113,3 miljoen Arubaanse florin (58,2 miljoen euro) dat in twee delen wordt betaald, laat een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag weten aan NRC.

Het eerste deel, ter waarde van 63,9 miljoen florin, is een renteloze lening. Het tweede deel (49,4 miljoen florin) wordt voldaan op het moment dat Aruba de steunvoorwaarden volbracht heeft.

Het kabinet eist onder meer salarishervormingen binnen de overheden van de Antilliaanse eilanden. Ministers en statenleden zouden 25 procent van hun salaris in moeten leveren, ambtenaren en medewerkers van overheidsbedrijven 12,5 procent. De voorwaarden zijn bedoeld als hervorming en dus niet tijdelijk, aldus Binnenlandse Zaken.

Aruba is de eerste van de eilanden die akkoord gaat met het steunpakket. De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath liet zich eerder negatief uit over de voorwaarden, die volgens hem „onrealistisch” waren. De optie om het steunpakket te accepteren ligt tot komende woensdag op tafel.

Bron: NRC Handelsblad