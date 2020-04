NRC | Curaçao heeft 400 miljoen nodig om schade te beperken

De regering van Curaçao heeft een noodhulpverzoek van omgerekend bijna 400 miljoen euro bij Nederland ingediend, om de zwaarste impact van het coronavirus op het eiland mee op te vangen.

Volgens lokale media is meer dan de helft daarvan bedoeld om de begroting voor de komende drie maanden rond te krijgen. Een bedrag van omgerekend 155 miljoen euro wil de regering steken in het „noodpakket voor banen, de economie en sociale weerbaarheid”.

Zonder spoedige kapitaalinjectie kan volgens premier Eugene Rhuggenaath tot wel 60 procent van de Curaçaose bevolking zonder werk komen te zitten. Het eiland dat zwaar leunt op de inkomsten uit toerisme – bijna een derde van het bruto nationaal product – sloot afgelopen maandag de grenzen voor een periode van ten minste twee weken. Daarmee is de economie van het eiland volgens Rhuggenaath min of meer stil komen te liggen. Zeker 73.000 mensen op het eiland werken direct of indirect in het toerisme. Dat is bijna de helft van de totale bevolking van Curaçao.

De Curaçaose minister van Sociale Zaken Hensley Koeiman beloofde iedere eilander die na 15 maart zijn of haar baan heeft verloren een compensatie van 1.000 Antilliaanse gulden (ruim 500 euro) per maand. Koeiman kondigde daarnaast voor zondag een lockdown van 24 uur aan, voor de eerste keer in de geschiedenis van Curaçao. Het eiland hanteerde al een avondklok. Met uitzondering van ziekenhuispersoneel en mensen die in andere essentiële sectoren werken, mag zondag niemand de straat op.

Op Curaçao zijn tot dusver elf mensen positief getest op Covid-19. Vijf van hen zijn van de ziekte hersteld. Eén persoon is om het leven gekomen.

Bron: NRC Handelsblad