NRC | Curaçao per direct in lockdown

Curaçao is per direct in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De zaterdag op het eiland ingestelde avondklok werd een dag later omgezet in een volledige afsluiting van het openbare leven, meldt het Antilliaans Dagblad.

De reden voor de snelle aanscherping is dat op het eiland voor het eerst Covid-19 bij iemand is vastgesteld die mogelijk niet besmet is geraakt door een buitenlander, maar door een andere Curaçaoënaar.

Wie zich niet aan de nieuwe maatregel houdt, kan opgepakt worden door de politie of een boete opgelegd krijgen. Enkel mensen met „vitale functies” mogen nu nog op straat zijn, zei premier Eugene Rhuggenaath tijdens een persconferentie. „Het gaat om politie, artsen, verpleegkundigen, maar ook beveiligingsbedrijven en leden van de pers.”

Op het eiland zijn negen besmettingen met het coronavirus geconstateerd, volgens cijfers van de Johns Hopkins University. Eén patiënt is overleden. Afgelopen weekend werd al aangekondigd dat het inreisverbod voor het eiland is uitgebreid. De komende twee weken zijn niet alleen buitenlanders niet meer welkom op het eiland, maar ook Curaçaoënaars die in het buitenland verblijven.

Bron: NRC Handelsblad