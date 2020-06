NRC | Den Haag steunt Caribisch Nederland, maar niet zonder voorwaarden

Nederland steunt het Caribische deel van het koninkrijk financieel tijdens de coronacrisis, maar niet zonder voorwaarden. Met die boodschap reageert premier Mark Rutte maandag op een brief waarin een aantal bekende Nederlanders hem dit weekend vroeg solidair te zijn met Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Premier Rutte stelde in reactie op vragen van de NOS dat Den Haag Caribisch Nederland zal blijven helpen, op de voorwaarde dat een aantal hervormingen wordt doorgevoerd om de eilanden „op lange termijn economisch gezond te maken”.

Hierbij zou het onder andere gaan om hervormingen in pensioenstelsels en arbeidsmarktsystemen. Rutte stelde dat hij geen bezuinigingen eist die ten koste gaan van de bevolking.

Vrijdag besluit de ministerraad wat voor steunpakket de Caribische eilanden krijgen. Eerder trok het kabinet een bedrag van 190 miljoen euro aan leningen uit om Aruba, Curaçao en Sint Maarten door de coronacrisis te loodsen. Ook aan dat steunpakket waren voorwaarden verbonden.

In de brief vraagt een groep bekende Nederlanders premier Rutte het besluit over de vervolgsteun met „compassie en een warm hart enerzijds en een koel verstand anderzijds” te nemen.

De briefschrijvers benadrukken dat de eilanden niet alleen zijn geraakt door de coronacrisis, maar ook zijn getroffen door de problemen in buurland Venezuela en het orkaanseizoen.

De boodschap is ondertekend door onder anderen cabaretiers Jandino Asporaat en Jörgen Raymann, NS-topman Roger van Boxtel, zangeres Tania Kross en (voormalige) politici als Alexander Pechtold, Ed Nijpels en Paul Rosenmöller.

