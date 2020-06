NRC | Jongeren en arbeiders vinden elkaar bij hevige onlusten op Curaçao

Nina Jurna

Onrust Curaçao Sinds de arrestatie van de jonge protestleider Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel is het onrustig op het eiland. Betogers eisen het aftreden van premier Eugene Rhuggenaath.

Curaçao is sinds woensdag in de greep van felle demonstraties en onlusten. Honderden arbeiders, ambtenaren en jongeren eisen het aftreden van premier Eugene Rhuggenaath. Protestleider Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel (23) werd woensdag opgepakt en zit sindsdien vast.

De voormalige scholierenleider kwam woensdagochtend met een groep jongeren bijeen bij ‘Post 5’, een van de ingangen van olieraffinaderij Isla. Daar vandaan trokken ze samen met arbeiders en ambtenaren van vuilverwerkingsbedrijf Selikor naar de stad. ‘Post 5’ is een symbolische ontmoetingsplek: hier begon op 30 mei 1969 de historische opstand van Shell-arbeiders onder leiding van Papa Godett.

Mutueel was al enkele dagen bezig met kleinschalige protesten. Op 16 juni bezette hij met een groep ontevreden jongeren de Julianabrug op het eiland. „Door de coronacrisis is het voor ons jongeren uitzichtloos geworden”, zegt hij via Facebook. „Er is geen werk, we leven in armoede. Het kan zo niet meer, Nederland moet ingrijpen.”

Voedselhulp

Tegelijkertijd groeit de ontevredenheid en woede bij ambtenaren en arbeiders op Curaçao. Door de coronamaatregelen die sinds half maart van kracht zijn, gaat het bergafwaarts: de werkloosheid dreigt op te lopen naar 60 procent. De toerismesector, de belangrijkste bron van inkomsten, ligt stil. Naar schatting 85.000 van de 160.000 inwoners van Curaçao zijn afhankelijk van voedselhulp.

Bij de andere grote werkgever op het eiland, olieraffinaderij Isla, is het contract met de Venezolaanse PDVSA verlopen. De nieuwe beoogde Duitse koper heeft de overname wegens de coronacrisis opgeschort, het bedrijf ligt stil. Honderden werknemers dreigen hun baan te verliezen.

Spanningen zijn opgelopen sinds premier Rhuggenaath in mei aankondigde dat ambtenaren 12,5 procent van hun salaris en vakantiegeld moeten inleveren, om te voldoen aan de bezuinigingseisen die Nederland stelt in ruil voor financiële steun vanwege de coronacrisis. „Laat de directeuren van de naamloze vennootschappen die wel tachtigduizend gulden per maand verdienen zelf maar inleveren”, riep een geëmotioneerde demonstrant in een uitzending van Caribisch Netwerk, een online mediaplatform.

Toen ongeveer honderd demonstranten woensdag aankwamen bij Forti (Fort Amsterdam), waar de regering zetelt, ging het mis. Mutueel eiste namens de groep dat Rhuggenaath naar buiten zou komen voor een gesprek. Toen de premier dit weigerde, bestormde de groep het fort. De politie en ME grepen in met traangas. Later werden Mutueel en tientallen anderen gearresteerd. De rest van de week bleef het onrustig. Er is geplunderd, er zijn branden gesticht en een avondklok is van kracht. De politie onderzoekt de ongeregeldheden.

Geen sturing

„Het is een onrustig en ongeorganiseerd protest”, zegt de Curaçaose verslaggever Ives Cooper telefonisch. „Sinds Mutueel is opgepakt, is er geen sturing en verschillende ontevreden groepen zijn actief.” Cooper kent Mutueel goed en is peetvader van zijn 1-jarige dochtertje. „Lon Mutueel begon als scholierenleider bij een technische school voor drop-outs die moest sluiten. Onder zijn leiding kwamen de scholieren in opstand en bezetten ze de school. Hij heeft lef en is niet bang”, vertelt hij.

Volgens Cooper is de generatie Curaçaose jongeren die nu de straat op gaat voornamelijk afkomstig uit de volksklasse, waartoe ook Mutueel behoort. „Mijn generatie is meer van de vreedzame dialoog, maar deze jongeren zijn veel feller”, aldus Cooper. „De onvrede bij arbeiders is ook groeiende en deze twee groepen vinden elkaar nu. Zolang premier Rhuggenaath hen de rug blijft toekeren en niet in gesprek gaat, kan het escaleren. De nood is te hoog.”

Op vrijdag werd bekend dat het Nederlandse leger ingezet zal worden om de politie te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft hier op verzoek van de lokale autoriteiten gehoor aan gegegeven. Mede met de inzet van de militairen moet het mogelijk worden de avondklok op te heffen.

Bron: NRC