NRC | Ministers Curaçao leveren 25 procent salaris in voor steunpakket Nederland

De regering van Curaçao heeft besloten om het salaris van de ministers met 25 procent te verlagen. Dat maakte minister van Justitie Quincy Girigorie maandag bekend, meldt ANP.

De vermindering van het salaris was een van de eisen die Nederland heeft gesteld voor een tweede financieel steunpakket. Het is nog niet duidelijk of Curaçao met alle voorwaarden akkoord gaat.

Aruba ging afgelopen weekend al akkoord met de voorwaarden van Nederland. De Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath, die momenteel wordt vervangen door Girigorie, vond echter dat Nederland „onrealistische eisen” stelde en zei dat hij geen „loopjongen” van Nederland was. Maandag sloeg Girigorie een hele andere toon aan: „Curaçao zit in een crisis. Het is een onvermijdelijke stap.”

Om voor het steunpakket van 370 miljoen euro in aanmerking te komen, moet Curaçao ook nog het salaris van ambtenaren en medewerkers van overheidsbedrijven verlagen en transparantie bieden van de financiële sector en overheidsbedrijven.

De maatregelen op de Antillen worden langzaamaan versoepeld. Op Curaçao zijn de eerste scholen weer opengegaan en op Aruba geldt geen samenscholingsverbod meer.

Bron: NRC Handelsblad