NRC | Nederland stuurt hulpmiddelen naar Sint Maarten

Apparatuur voor extra IC-bedden, beschermingsmiddelen & medicijnen zijn op weg naar Sint-Maarten. Samen werken we keihard om de verspreiding van corona in te dammen en zo goed mogelijk te zorgen voor corona patiënten van alle eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk. pic.twitter.com/ssGO6Q7zku — Paul Blokhuis (@PaulBlokhuis) April 5, 2020

Defensie heeft zondagochtend een vliegtuig met hulpmiddelen en apparatuur voor de behandeling van coronapatiënten naar het eiland Sint Maarten gestuurd. Het toestel vertrok vanaf de luchthaven in Eindhoven, meldt het ministerie van Defensie. Op Sint Maarten werd zaterdag de noodtoestand uitgeroepen in verband met het coronavirus.

Aan boord bevindt zich ook een mobiel ziekenhuis met zes intensivecarebedden, die bedoeld zijn voor patiënten van alle eilanden van het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk. Verder bestaat de zending uit beschermende middelen voor artsen en verplegend personeel, zoals mondkapjes, medicijnen voor coronapatiënten en medische apparaten.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) heeft op Twitter een foto van de vracht geplaatst. „Samen werken we keihard om de verspreiding van corona in te dammen en om zo goed mogelijk te zorgen voor patiënten van alle eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk”, schrijft Blokhuis.

Bron: NRC Handelsblad