NRC | Rechter maakt weg vrij voor boek door nicht van Trump

Frank Kuin

Meningsuiting ‘Too Much and Never Enough’ van Mary Trump – psycholoog en nicht van president Trump – verschijnt dinsdag. Ze schetst een negatief beeld van de Trump-familie.

Mary Trump, nicht van president Donald Trump, en de omslag van haar boek ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’. Foto AP

Een Amerikaanse rechter heeft een tijdelijk verbod op het boek van Mary Trump, een nicht van president Donald Trump, maandag opgeheven. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor publicatie op dinsdag van het boek. Mary Trump schetst in haar boek een negatief beeld van de president en diens familie. Dat melden Amerikaanse media.

Het staat Mary Trump vrij om haar werk, getiteld Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man te verspreiden en ze mag erover praten in het openbaar, zo oordeelde het Hooggerechtshof van de staat New York. De publicatie, die oorspronkelijk voor eind juli stond gepland, is door de uitgever vervroegd naar deze dinsdag.

Rechter Hal Greenwald verwierp een verzoek om de publicatie te stoppen en zette een streep door een tijdelijk verbod dat Mary Trump verbood om haar werk te promoten. Dat verbod was op 30 juni ingesteld op verzoek van Robert Trump, een broer van de president en oom van de auteur. Volgens Robert Trump druist de publicatie van het boek in tegen een vertrouwelijkheidsafspraak die de erfgenamen hebben gesloten bij de verdeling van de nalatenschap van Fred Trump senior, de vader van president Trump. Die overleed in 1999.

Dat argument werd door de rechter afgewezen. Volgens hem weegt het oude akkoord niet op tegen het recht van meningsuiting „in het verband van de huidige omstandigheden van de familie Trump”. De auteur is een dochter van Fred Trump junior, een oudere broer van de president die in 1981 is overleden.

Emotioneel misbruikt

Mary Trump, een 55-jarige psycholoog, schildert president Trump in haar boek af als een wrede pestkop, die is gevormd door emotioneel misbruik van zijn vader, de vastgoedmagnaat Fred Trump senior. Ze noemt de president een narcist. „Hij voldoet aan alle negen criteria die uiteen zijn gezet in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, schrijft ze.

Volgens een advocaat van Mary Trump, Theodore Boutrous, heeft de rechter „juist gehandeld door de poging van de familie Trump om de politieke meningsuiting van Mary Trump aangaande voor het openbare belang belangrijke kwestie te onderdrukken, te verwerpen”.

Bron; NRC Handelsblad