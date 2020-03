NRC | Russisch staatsoliebedrijf Rosneft stopt activiteiten in Venezuela

Steven Musch

Oliemarkt Rosneft verkoopt al zijn belangen in Venezuela aan een bedrijf dat „100 procent eigendom is van de Russische overheid”.

Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft staakt zijn activiteiten in Venezuela en verkoopt al zijn belangen in het land aan een bedrijf dat „100 procent eigendom is van de Russische overheid”. Rosneft krijgt een bedrag van 9,6 procent van het eigen vermogen voor de verkoop, meldt het bedrijf zaterdag.

Analisten zien de stap van Rosneft als een manier om het bedrijf te beschermen tegen nieuwe sancties van de Verenigde Staten. De regering van Donald Trump wil het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro weg hebben en heeft begin februari sancties afgekondigd tegen het land.

Die sancties troffen indirect ook Rosneft, dat onder leiding staat van Vladimir Poetins vertrouweling Igor Setsjin en voor ruim 50 procent in handen is van staatsbedrijf Rosneftegaz. Volgens experts zou Rosneft, dat ook rekening moet houden met andere aandeelhouders en olie verkoopt aan Europese landen, zich willen afdekken voor mogelijke nieuwe sancties van de VS.

Bondgenoot

Rusland is een belangrijke bondgenoot en geldschieter van het Venezolaanse regime van Nicolas Maduro. Het land, dat een van de grootste oliereserves ter wereld heeft, verkeert in een diepe economische en politieke crisis. Het mag zijn miljardenschulden aan Moskou deels in olie afbetalen.

De prijzenoorlog die Rusland en Saoedi-Arabië twee weken geleden ontketenden op de wereldoliemarkt – de prijs daalde in 24 uur met 30 procent – heeft grote invloed op Venezuela, dat volledig afhankelijk is van de export van olie. Het besluit van Poetin om de prijzenoorlog aan te gaan, had voor een deel te maken met het harde sanctiebeleid van de VS tegenover Venezuela.

Bron: NRC Handelsblad