NRC | Virusremmer remdesivir als eerste coronamiddel in Europa goedgekeurd

Maartje Geels

Covid-19 Het middel kan worden ingezet bij coronapatiënten met een longontsteking die extra zuurstof krijgen toegediend.

De virusremmer remdesivir is als eerste medicijn tegen Covid-19 goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Dat heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag bekendgemaakt. Het middel kan worden ingezet bij ernstig zieke coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en zuurstof krijgen toegediend.

De Europese Commissie moet overigens nog met het advies akkoord gaan voor het medicijn in Europa kan worden ingezet bij corona.

Patiënten die worden behandeld met remdesivir genezen gemiddeld vier dagen sneller, zo is gebleken uit onderzoek. Ook lijkt de kans op overlijden kleiner, aldus de CBG. Of het middel ook effect heeft bij minder zieke coronapatiënten, is nog niet bekend.

De goedkeuring geldt voor een jaar, en is verleend op voorwaarde dat er nader onderzoek naar het middel wordt gedaan. Uiterlijk in december dit jaar moet de fabrikant extra onderzoekgegevens en informatie over de productie aanleveren.

Van het medicijn is bekend dat het een aantal bijwerkingen heeft, zoals hoofdpijn, misselijkheid en (huid)uitslag. Maar, zo concludeert de CBG, de positieve effecten van het medicijn „wegen op tegen de risico’s”. Het college zegt te verwachten dat de Europese Commissie binnen een week een besluit neemt over de toepassing.

Ophef om farmaceut Gilead

Remdesivir, ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Gilead, remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes af. Het was oorspronkelijk bedoeld ter genezing van ebola, maar werd nooit als dusdanig geregistreerd. Rond de status van het medicijn ontstond eind maart ophef, toen bleek dat Gilead in de Verenigde Staten ‘marktexclusiviteit’ voor het middel had weten te verkrijgen. Daardoor zouden concurrenten zeven jaar lang geen goedkopere varianten op de markt mogen brengen. Na felle kritiek van wetenschappers zag de farmaceut van die status af.

Wereldwijd wordt nog veel onderzoek gedaan naar medicijnen en vaccins tegen corona. De ontwikkeling van een coronamiddel is van groot belang, ook voor de wereldeconomie. Woensdagavond zei premier Mark Rutte dat de anderhalvemeterregel van kracht blijft tot er een middel of vaccin tegen het virus beschikbaar is.

Bron; NRC Handelsblad