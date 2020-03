NTR | 76 aanhoudingen avondklok op Aruba: politie en arrestanten niet goed beschermd

Sharina Henriquez

ORANJESTAD – “Hoe moet ik die boete nou gaan betalen. Ik heb twee kinderen en geen werk. Ik ging alleen maar een vriendin helpen. Het is niet eerlijk.” Een jonge vrouw klaagt luidruchtig op het politiebureau van Santa Cruz. Ze is aangehouden tijdens de tweede nacht van de avondklok die heel Aruba thuis moet houden vanwege de corona-crisis op het eiland.

Een vrouw die gearresteerd is tijden de avondklok – foto: Sharina Henriquez

De avondklok die om negen uur ‘s avonds ingaat, is dan net een uur van kracht. Tegen elf uur worden er al zo’n 14 mensen binnengebracht. Mensen die toch dachten nog even de straat op te kunnen.

Agenten manen de vrouw keer op keer om te zitten terwijl ze druk heen en weer lopen om al het papierwerk af te handelen. Even later wordt een groepje van vijf jonge jongens geboeid afgeleverd. “We zaten gewoon in onze tuin in Seroe Patrishi en toen was er brand en we moesten toen daar heen en toen gebeurde dit”, vertelt één van de jongens.

Veel mensen en weinig bescherming

Sommig agenten dragen bescherming, maar de meeste niet of onvoldoende. Er is vooral veel lichamelijk contact tussen agenten op het moment dat de mensen in de boeien worden geslagen en daarna als die weer eraf moeten.

De arrestanten worden in een smalle gang gebracht waar het een komen en gaan is van agenten en mensen die op elkaar staan. Veel agenten gebruiken wel regelmatig handgel.

Maar de opgepakte mensen wassen hun handen niet. Een enkele agent waarschuwt af en toe een arrestant om op afstand te blijven. Maar de meeste agenten zijn te druk met het werk om daar goed op te kunnen letten.

Tekenen zonder advocaat

Wie aangehouden is, krijgt papieren om aan te geven of je een advocaat wilt en een verklaring wil geven. Arrestanten op dat moment tekenen vooral dat ze ervan afzien. Een verklaring geven betekent tenslotte geen uitgebreid verhoor.

De agent heeft een voorgedrukt papier met twee vragen in de trant van: wist je van de avondklok en waarom ben je op straat? Het proces-verbaal krijg je niet mee. “Dat gaat naar het Openbaar Ministerie. Je advocaat kan daar een kopie opvragen. Ik weet niet of jijzelf dat ook kan doen”, legt een agent uit.

Boete en een lift naar huis

Even later volgt dan de boete van duizend gulden (516 euro) en geeft de politie de mensen een lift naar huis. Op de eerste dag van de avondklok werden mensen nog vrijgelaten, maar kwamen toen weer een patrouille tegen die hen opnieuw wilde aanhouden. Maar dat blijkt nu te zijn veranderd.

Tijdens de eerste avondklok zijn 31 mensen aangehouden. De meesten kregen een boete van duizend gulden, twee mensen kregen 400 gulden extra omdat ze zich hadden verzet. De avond erna zijn 45 mensen aangehouden.

Politie zelf ook niet goed op de hoogte

De avondklok eindigt om 6 uur ‘s morgens. Toen premier Evelyn Wever-Croes deze noodmaatregel bekend maakte afgelopen donderdag 19 maart, zei ze nog dat deze tot 31 maart zou duren. Maar dat was tegen de wet. De dag erna vertelde ze dan ook dat het ‘maar voor 72 uur is’.

Als je gearresteerd wordt, blijkt verder dat bij de politie de noodmaatregel nog niet goed is ingevoerd. Gisterenavond gaven vier agenten, onder wie een rechercheur, allemaal verschillende redenen op voor de arrestatie.

Bovendien zegt de politie dat je alleen op straat mag als je een speciale brief van de politie bij je hebt. Maar dat staat nergens in de noodmaatregel. De regeling meldt slechts dat mensen die bijvoorbeeld in de particuliere sector werken in continue- en ploegendiensten ‘een kaart, badge, sticker, verklaring of soortgelijk bijzonder middel’ moeten hebben van hun werkgever.

Kliklijn in de maak

De Arubaanse regering maakt zich sinds dit weekend nog grote zorgen, zo blijkt uit verschillende verklaringen van de premier. Er zijn namelijk 9 besmettingen, het hoogste aantal op een Nederlands-Caribisch eiland.

Overdag gaan veel mensen nog op pad. Ook zijn er berichten dat mensen die in quarantaine moeten blijven, dat niet doen. Daarom werkt de overheid aan een systeem, zegt woordvoerder Jurette Croes van Directie Volksgezondheid waar mensen dit kunnen rapporteren.

“Ze kunnen foto’s sturen of namen van mensen van wie ze weten dat ze in quarantaine moeten blijven en zich daar niet aan houden.” Op de vraag of er sancties komen voor mensen die zich niet aan de quarantaine houden, antwoordt Croes: “Jazeker.”

De regering evalueert deze week hoe alle noodmaatregelen hebben gewerkt in de strijd tegen het coronavirus.

Bron: NTR/CaribischNetwerk