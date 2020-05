NTR | Amper kraanwater op Sint-Eustatius: Pas in 2021 helemaal opgelost

ORANJESTAD – Het gebrek aan kraanwater op Sint-Eustatius zal zeker nog maanden duren. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) belooft eind 2020 verbetering en pas in 2021 een volledige oplossing. Intussen groeien de zorgen, omdat er wekelijks steeds meer waterleidingen barsten.

Nutsbedrijf Stuco kon de vraag naar water al maanden niet meer aan. Maar nu zijn er zelfs dagen waarop er helemaal geen water uit de kraan komt. Veel inwoners van de Caribische gemeente moeten emmers water vullen, om zeker te weten dat ze kunnen douchen, de wc kunnen doorspoelen of de afwas kunnen doen.

Minister: eind 2020 hoeft Statia niet meer op rantsoen

In een brief aan de Kamer belooft Van Nieuwenhuizen inwoners over een paar maanden geen waterrantsoen meer in te lassen. In dezelfde brief schrijft ze pas in 2021 aan de grote vraag aan kraanwater te kunnen voldoen.

De al aangelegde leidingen zouden ongeschikt zijn. “Dit is een klein eiland, met 3.000 mensen. Waarom kan dit niet sneller opgelost worden?”, aldus oud-gedeputeerde Astrid McKenzie-Tatem. In de tussentijd rijdt een watertruck langs de huizen.

GroenLinks stelt opnieuw Kamervragen

Vorige maand luidde verschillende inwoners de noodklok bij Caribisch Netwerk. GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok had toen Kamervragen gesteld. “Ik ben zeker niet tevreden, want ik verwacht acute actie van het kabinet. Ik stel daarom vervolgvragen.”

Drinkwaterproductie wordt volgens de regering einde dit jaar verdubbeld. Dan moeten ook de waterleidingen vervangen zijn. Daar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld voor vrijgemaakt.

‘Mensen wilden een back-up, maar overheid wilde geen regenbakken’

Een deel van de Statianen heeft nog ‘gelukkig’ wel een regenbak om het watertekort nu op te vangen. Maar juist dit werd volgens McKenzie-Tatem door de overheid in de afgelopen jaren gedwarsboomd. “Er werden op een gegeven moment geen vergunningen meer verleend voor de bouw van cisterns, om mensen zo toch op het waternet te krijgen. Maar wat als je nu geen regenbak hebt? Waarin kun je dan veel water opslaan?”

Inwoner René Pas bevond zich in die situatie en zocht daarom de afgelopen weken naar een appartement dat wél een regenbak heeft. “Dat een pijpleiding wel eens kapot gaat, daar kan ik mee leven”, zegt Pas. “Maar dat je week in week uit moet leven van twee, drie uur water per dag? Ik moest steeds veel emmers water lopen vullen.”

McKenzie-Tatem vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de extra kosten die inwoners door het waterprobleem maken. “Daardoor hebben sommigen mensen het nu moeilijk en moeten ze noodgedwongen geld uitgeven. Die rekening moet naar de overheid.”

Oproep Nederlandse regering: ga geen water hamsteren!

Wie wel een regenbak heeft, wordt door de Nederlandse regeringscommissaris gewaarschuwd om die niet met drinkwater te gaan vullen. Verschillende inwoners willen daar geen gehoor aan geven, omdat het nu inmiddels droogteseizoen is en de problemen alsmaar toenemen.

“Op het moment dat een overheid niet levert, dan verzinnen mensen hun eigen oplossing”, aldus René Pas. “En als het is: jouw regenbak zes uur lang laten vollopen, dan is dat maar zo.”

‘Nooit gedacht ik moet opkomen voor drinkwater’

Niet alleen Caribisch Netwerk, ook de Nationale Ombudsman, Reinier van Zuthpen, krijgt inmiddels klachten. De problemen met drinkwater noemt hij ‘ernstig’, ook vanwege de coronacrisis waarin mensen worden opgeroepen om de handen vaak te wassen. Hij wacht nog altijd op antwoord op zijn brief aan de regering.

Zorgen om coronavirus en muggen

“Dit gaat ook over volksgezondheid”, zegt Marietza Patrick die naast haar baan als politieagent ook appartementen verhuurt. “Een van mijn huurders vertelde me dat de wasmachine gebruikt wordt om water op te slaan. Dit is een tropisch eiland, je gaat muggen krijgen.”

“De meerderheid van het eiland is gefrustreerd hierover, we zitten midden in een coronacrisis. En niemand gaat hier waterflessen halen om hun handen te wassen. De prijzen zijn ook gestegen.”

Patrick ondervindt het watertekort zelf ook letterlijk aan den lijve. Vorige week assisteerde de politieagent de brandweer bij het blussen van een grote brand van een monumentaal pand. “Toen ik thuiskwam en wilde douchen, kwam er geen water uit de kraan. Frusterend. Eén brand en we kunnen thuis niet meer op water rekenen.”

Communicatie nog steeds een ergernis

“De meeste mensen klagen dat er te laat wordt gecommuniceerd dat er geen water zal zijn. En dat gebeurt alleen via Facebook en wat als je dat niet hebt?”, vraagt McKenzie-Tatem zich af.

“En als er wat wordt gemeld op de radio, dan is dat naar mijn gevoel meer voor de vorm”, vertelt Pas. “Ik hoor niets concreets, of specialisten worden ingevlogen of dat het snel weer op orde is.”

De schuld moet in ieder geval niet bij de technici en loodgieters van het nutsbedrijf gelegd worden, vinden inwoners. “Deze mensen doen meer dan wat er van ze gevraagd kan worden om ons te helpen. Dit probleem gaat veel verder dan Stuco”, aldus McKenzie-Tatem.

‘Mensen beginnen hier moedeloos te raken’

Volgens de verschillende inwoners is te merken dat sommige mensen moedeloos worden. “Dat het geen zin heeft om te praten, want er zal toch niks gebeuren”, aldus McKenzie-Tatem.

“Ik wil dat Kamerleden zich eens beseffen dat we dit al veel te lang moeten doorstaan. Het is goed dat mensen zich toch aan het uitspreken zijn, want nu hebben we zelfs tijdens rantsoenuren niet altijd water”, vindt Patrick.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk