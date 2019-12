NTR | ’Antilliaanse ondernemers in Nederland moeten samen werken om vooroordelen tegen te gaan’

DEN HAAG – Verschillende Antilliaanse ondernemers kwamen zaterdag in Den Haag bijeen op het netwerkevenement van de populaire Facebookgroep Ku kiko mi por Sirbibo. Alhoewel de drang van Antilliaanse ondernemers in Nederland om de krachten te bundelen al lang bestaat, lijken dit soort evenementen nog broodnodig.

Volgens Sherry Poulo, de organisator van het evenement en oprichter van de Facebookgroep, is het belangrijk dat dit soort evenementen georganiseerd worden, omdat Antillianen in Nederland vaak nog worden afgeschilderd als bolletjesslikker of werkloos.

Vooroordelen

Ana Alcantara, die ooit het Netwerk Antilliaanse Ondernemers (NANTO) oprichtte is het met Poulo eens. Het stoorde haar dat Antillianen in de jaren ’90 niet als ondernemend bekend stonden.

De taalbarrière is volgens Alcantara een groot probleem voor beginnende ondernemers. Ze juicht het dan ook toe dat Antilliaanse Nederlanders met elkaar samenwerken, omdat zij elkaar eerder tips en advies durven te vragen. “Taal is emotie. Je uit jezelf toch het beste in je eigen taal.’’ Vooral de psychologische steun van mede-Antillianen vindt zij een belangrijke reden om te blijven netwerken met elkaar.

Psychische steun

“Op welk evenement kun je nou in het Papiaments praten over dit soort dingen?’” Ook Poulo zegt dat een eigen netwerk voor onderling begrip en psychologische steun zorgt. “De mensen komen hier vooral om met elkaar te spreken over hoe ze om moeten gaan met de voordelen die er over Antillianen in Nederland bestaan op de werkvloer. Dan voelt het toch vertrouwd om dat in je eigen taal te kunnen doen.”

Volgens Poulo er een grote groep Antilliaanse ondernemers in Nederland. Maar omdat de Kamer van Koophandel niet op etniciteit registreert en mensen van de eilanden op papier Nederlander zijn is het moeilijk te achterhalen hoe groot de groep precies is.

Slavernijverleden

Maar toch is er ook kritiek op de onderlinge samenwerking tussen Antillianen in Nederland. Velen vragen zich af ‘waarom het de Chinezen en de Turken wel lukt om elkaar te ondersteunen, maar het bij ons zo moeilijk is om een eenheid te vormen?’

Volgens Alcantara is dat altijd zo geweest en komt dat door het slavernijverleden, waar op de plantages iedere verbinding of eenheid tegen werd gegaan. “Terwijl je juist grotere dingen kan maken als je samenwerkt.”

Roos Leerdam-Bulo, voorzitter van Vereniging Antilliaans Netwerk is het hiermee eens. Met haar vereniging zet zij zich al twintig jaar in om Antillianen in Nederland te verbinden. Hard werken, doorzetten en netwerken vanuit de inhoud moeten volgens Leerdam-Bulo de boventoon voeren. “As je samen een vuist maakt kun je de doelen bereiken die je voor ogen hebt en krijg je ook een seat at the table.”

Optimisme

Het optimisme en de gezelligheid zijn door de hele zaal voelbaar. De ondernemers worden de hele avond verwend met lekkernijen als stoba, kaasballetjes en cupcakes. Er wordt veel gelachen, maar aan tafel worden pittige onderwerpen niet geschuwd.

Aan het eind van de avond spreekt Poulo de ondernemers inspirerend toe. Hun aanwezigheid is voor Poulo ‘een bewijs dat het bundelen van Antilliaanse ondernemers in Nederland wel degelijk kan’.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk