NTR | Aruba begint maandag haar grenzen te openen

ORANJESTAD – Aankomende maandag 15 juni opent Aruba de grens met Curaçao en Bonaire en op 1 juli met Europa, Canada en de Caribische regio (uitgezonderd de Dominicaanse Republiek en Haïti). Vanaf 10 juli is de grens met de Verenigde Staten weer open. Daar komen namelijk de meeste toeristen vandaan.

Deze laatste beslissing is controversieel omdat andere eilanden in het Koninkrijk zoals BES en ook Curaçao de grens met de VS voorlopig nog dicht houden vanwege het coronarisico. Nederland adviseert om alleen als het noodzakelijk is naar de VS te gaan. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten adviseren zelf aan de bevolking om voorlopig niet naar het buitenland te reizen.

Test pas bij aankomst

Maar volgens de Arubaanse volksgezondheidminister Danqui Oduber volgt Aruba ‘alle adviezen op van RIVM’. Het Nederlandse gezondheidsinstituut had ook aanbevolen dat iedereen zich verplicht test alvorens op de vlucht naar Aruba te stappen. “Maar de luchtvaartmaatschappijen zeiden dat ze dan alle vluchten naar Aruba zouden schrappen en naar andere Caribische bestemmingen gingen vliegen.”

Verplichte Covid-verzekering

Daarom zegt de minister is besloten dat pas bij aankomst de test verplicht is. Toeristen mogen zich wel vooral in eigen land laten testen en dan het negatieve resultaat voor vertrek uploaden. Verder moeten toeristen 72 uur voor vertrek het immigratieformulier en een gezondheidsverklaring invullen. Ook is het afsluiten van een Covid-verzekering verplicht. “Deze kost 15 dollar per persoon per dag en dekt alle kosten voor quarantaine en medische zorg op Aruba. Ook intensive care-zorg”, aldus Oduber.

Normaal kunnen toeristen zich niet verzekeren voor een pandemie. Maar de Arubaanse overheid heeft met lokale verzekeringsmaatschappijen speciaal deze verzekering geregeld. Om te voorkomen dat het eiland voor de zorgkosten van corona-zieke toeristen opdraait.

Wie zich op Aruba laat testen wat 75 dollar kost, moet daarna 24 uur in quarantaine en dat mag in het eigen geboekte onderkomen. Toeristen die positief blijken, moeten vervolgens in isolatie gaan in een apart onderkomen.

Minstens de helft minder toeristen

Aruba verwacht in juli zo’n 2000 toeristen per week te krijgen. Dat is 20% van het aantal dat vorig jaar op vakantie kwam in die maand. Toerisme-autoriteit ATA verwacht dat dit jaar 50 tot 70 procent minder toeristen komen vergeleken met 2019.

De grens met Midden- en Zuid-Amerika blijft overigens nog gesloten.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk