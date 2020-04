NTR | Aruba, Curaçao en Sint-Maarten krijgen goedkope lening voor komende weken

Omstreden advies Het Cft (Curaçao en Sint-Maarten) en CAft (Aruba) adviseerden minister Knops om de eilanden steun te geven in de vorm van een lening. Het advies werd omstreden toen drie commissieleden uit Aruba, Sint-Maarten en Curaçao deze week in een uitvoerige brief afstand deden van dat advies. Volgens de drie houdt het advies te weinig rekening met ‘de ernst van de situatie in de Caribische landen’ en ‘de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis’. Ook vinden de drie commissieleden dat het advies voorbij gaat ‘aan de solidariteitsgedachte van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden’. Zij adviseren daarom een deel van de steun in de vorm van een gift te doen.