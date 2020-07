NTR | Aruba, Curaçao en Sint-Maarten waarschuwen: Nederland eist ‘te hoge tempo’ voor hervormingen

DEN HAAG – Het tempo waarin Aruba, Curaçao en Sint-Maarten van Nederland moeten hervormen in ruil voor de noodleningen is ‘te hoog’. Dat zeggen de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten na de Rijksministerraad op vrijdag.

Door de wereldwijde coronacrisis is de economie in de Caribische landen ingestort. Vooral doordat het toerisme is weggevallen, zijn de eilanden volledig afhankelijk van noodleningen uit Den Haag.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten moeten bijvoorbeeld snijden in het ambtenarenapparaat en de pensioenkosten in ruil voor die leningen. Zij waarschuwen vrijdag dat de druk om de hervormingen ‘in een maand tijd’ door te voeren onrealistisch is.

Overleg met vakbonden moet sneller

De capaciteit zouden ze niet hebben, omdat de experts bezig zijn met de coronacrisis. Bovendien kan er niet zomaar in de lonen en arbeidsvoorwaarden gekort worden zonder eerst de vakbonden te spreken, stelt gevolmachtigde minister Anthony Begina van Curaçao. “Dat zou nooit in Nederland kunnen gebeuren.”

“De situatie in Nederland is toch wel anders, wij vragen niet andere landen om financiële hulp”, zegt Knops. Hij hoopt dat Curaçaoënaars met een cao ‘meer solidariteit’ tonen voor de werklozen. Volgens de staatssecretaris heeft Aruba ‘laten zien dat het wel kan’ om snel met de vakbonden eruit te komen.

Den Haag gaat meer eisen stellen

Vrijdag 10 juli is er een extra Rijksministerraad over de derde noodlening. Er is al zo’n 350 miljoen euro aan begrotingssteun uitgegeven. “Als de economie niet sneller herstelt, dan kan dat bedrag oplopen tot een miljard”, zegt Knops.

De verwachting is dat de Nederlandse regering – met steun van de Tweede Kamer – met steeds meer voorwaarden komt. Het zullen volgens Knops ‘geen gekke voorwaarden’ zijn. “Wij vragen de landen dingen te doen die ze de afgelopen jaren niet gedaan hebben. Ze vragen nu honderden miljoenen van ons en dan kun je niet pas over twee jaar vragen: willen jullie misschien hervormen?”

Situatie per eiland anders

“We hebben nog steeds geen documenten ontvangen over de nieuwe voorwaarden”, zegt René Violenus van Sint-Maarten. “De staatssecretaris heeft beloofd dat het maandag zal gebeuren. Hopelijk gebeurt het, want we zitten sinds vorige week erop te wachten.”

De gevolmachtigd minister van Aruba wijst erop dat de situatie per eiland verschillend is en wil dat Nederland daar meer rekening mee houdt.

Curaçaos protest in Den Haag Zo’n twintig Curaçaoënaars waren vrijdag op het Malieveld bij een demonstratie tegen de bezuinigingen op hun eiland. Zij maken zich zorgen om de onrust daar en ‘dat de kleine man die in de portemonnee wordt geraakt’. Ze eisen onder meer dat premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao opstapt. De groep wilde een petitie overhandigen aan premier Mark Rutte, maar die was bezig met de wekelijkse persconferentie. Ze bleken geen afspraak te hebben gemaakt. De politie besloot ze toch naar het Binnenhof te begeleiden, zodat ze hun protestbrief kunnen achterlaten in de postkamer van Rutte.

De gevolmachtigd minister van Curaçao, Anthony Begina, is vanavond te gast in Nieuwsuur. Hij vindt dat Nederland te weinig begrip toont voor de situatie op het eiland. Op NPO 2 om 21.30 uur (Nederland) en 15.30 uur (Cariben).

Bron: NTR/CaribischNetwerk