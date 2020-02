NTR | Aruba houdt zich niet aan afspraak met Nederland, toch geen aanwijzing

ORANJESTAD – Aruba houdt zich niet aan de afspraken die vorig jaar met Nederland werden gemaakt en waardoor een dreigende aanwijzing werd uitgesteld. Toch krijgt Aruba nu niet alsnog die aanwijzing.

Dat blijkt tijdens het bezoek van toezichtsorgaan Caft aan Aruba deze week. Aruba moest in januari de begroting van 2020 in het parlement behandeld hebben. Maar dat is nog niet gebeurd. Daarbij zegt Caft dat de nieuwe ontwerpbegroting die het nu heeft ingezien, ‘nog onvoldoende onderbouwd is’.

Het toezichtsorgaan heeft het over een risico van 111 miljoen gulden die de Arubaanse regering aan inkomsten denkt binnen te halen dit jaar. Die moeten vooral komen door nieuwe belastingen in te voeren, maar daarover heeft de regering nog altijd niets besloten.

Bovendien vindt Caft – net als de Nederlandse minister Knops tijdens zijn laatste bezoek aan Aruba een maand geleden zei – dat de Arubaanse regering eigenlijk vooral moet bezuinigen op haar kosten. En dan vooral op personeel, iets wat overigens geen enkele regering van het eiland tot nu toe structureel heeft gedaan.

Deadline

Hoe dan ook: de deadline van januari die Knops in november vorig jaar met de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes had afgesproken, is niet gehaald. Maar toch heeft de Rijksministerraad Aruba nog geen aanwijzing gegeven.

Waarom Caft dit nu niet adviseert, daarop antwoordt voorzitter Raymond Gradus vanmiddag dat zij te maken hebben ‘met vier punten’ die in de Rijksministerraad toen zijn afgesproken. Zijn collega Henk Kamp schuift voor de zekerheid de brief aan hem door: “Daarin staat naar verwachting januari”, aldus Gradus suggererend dat de deadline niet zo hard is.

Caft-voorzitter Raymond Gradus

Maar in het interview dat Caribisch Netwerk vorig jaar november met minister Knops had, zegt deze heel duidelijk: “Uiterlijk januari.”

De begroting van Aruba is overigens al een half jaar te laat. Volgens de grondwet van het eiland moet deze uiterlijk 1 september in het voorafgaande jaar bij het parlement zijn ingediend.

Dreigende aanwijzing uitgesteld In november vorig jaar vloog de Arubaanse premier nog naar Nederland om een aanwijzing te voorkomen. En dat lukte, onder voorwaarde van een aantal afspraken.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk