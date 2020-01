NTR | Aruba vraagt om opheldering Nederlandse inspectie-affaire: ‘Berichtgeving zeer zorgwekkend’

ORANJESTAD/DEN HAAG – “De berichtgeving is zeer zorgwekkend. We gaan een brief sturen naar mijn collega in Nederland voor een reactie”, zegt de Arubaanse justitieminister Andin Bikker. Hij zegt dat de familie van Mitch Henriquez hen heeft benaderd over de misstanden bij de Nederlandse Inspectie Justitie en Veiligheid.

Sharina Henriquez in gesprek met minister Bikker

Aruba wil weten wat waar is van de Nederlandse berichtgeving over de klokkenluiders binnen de inspectiedienst. Die zeggen dat onderzoeksrapporten door invloed van hogerhand zijn aangepast. De zeven werknemers van die inspectiedienst noemen onder andere het onderzoeksrapport uit 2016 naar het gebruik van de nekklem in de zaak van Mitch Henriquez. Bepaalde informatie over de betrokken agenten is eruit gelaten, zo beweren de klokkenluiders.

Henriquez stierf in 2015 na een gewelddadige arrestatie waarbij een agent de nekklem heeft gebruikt. De familie Henriquez roept al jaren dat de agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden en dat de Nederlandse overheid onjuiste informatie geeft.

Natasja Gibbs in gesprek met Richard Korver, advocaat van familie Henriquez

AVP – de grootste partij in oppositie – zegt het ‘ten zeerste te betreuren dat er in deze zaak oneigenlijke beïnvloeding is geweest’. “Voor de AVP is het van groot belang dat er gerechtigheid komt voor Mitch en zijn familie”, zegt fractieleider Marlon Sneek.

De fractie zegt verder een ‘diepgaand onderzoek’ door de Nederlandse justitieminister te willen. “Zodat het vertrouwen in justitie hersteld kan worden.”

Politieke reacties in Nederland

In de Tweede Kamer zijn politici op het moment terughoudend en voorzichtig met uitspraken, omdat er nog onderzoek loopt naar de vraag of er wel of niet geknoeid is met onderzoeken bij justitie in Nederland. Alleen CDA en Denk willen op dit moment een schriftelijke reactie geven over de zaak Mitch Henriquez. De vraag is: kan de familie en Aruba ervan uitgaan dat er justitie eerlijk en onafhankelijk onderzoek heeft gedaan?

“Ik kan dit helaas niet garanderen”, reageert Kamerlid Farid Azarkan van de partij Denk. “De berichtgevingen laten zien dat er bewust gestuurd lijkt te zijn vanuit de top. Daardoor kan het onderzoek gekleurd zijn. Wellicht dat er tijdens het debat meer informatie bekend zal worden.”

CDA-Kamerlid Chris van Dam zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren. “We krijgen nog nadere info van de minister. Dat wacht ik af.”

Het debat is nog niet gepland. Een scenario waar Kamerleden rekening mee houden, is dat de minister niet alle informatie naar de Kamer heeft gestuurd.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk