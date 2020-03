NTR | Aruba weert alle vluchten, ook van Caribische eilanden

ORANJESTAD – Aruba verbiedt vanaf 17 maart alle inkomende vluchten tot 31 maart om corona-verspreiding te voorkomen. Dat geldt ook voor vluchten uit andere Caribische eilanden. Het verbod strekt daarmee verder dan de vliegverboden van de andere Nederlands-Caribische eilanden die nog wel regionaal luchtverkeer toelaten. Het betekent verder dat Aruba ook de vluchten uit de Verenigde Staten weert en daarmee tijdelijk haar grootste toerismemarkt verliest.

De beslissing om alle inkomende vluchten te weren, is genomen na overleg met werkgevers en vakbonden, zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes.

“Eén van de redenen voor deze beslissing, is dat vroeg of laat dit toch al zou moeten gebeuren. Maar hoe langer we wachten, hoe groter het risico we lopen om meer problemen met de gezondheid te krijgen en dat onze economie nog meer achteruit gaat.”

De premier vindt dat de lokale gemeenschap meer haar best kan doen om de verspreiding van het virus Covid-19 te verkomen. “Het is een oorlog die we samen moeten winnen.” Er zijn 21 personen tot nu toe getest. Het aantal gevallen blijft officieel op twee staan sinds dit afgelopen vrijdag 13 maart bekend werd.

Uitgaande vluchten zijn nog wel mogelijk, maar de verwachting is dat de luchtvaartmaatschappijen deze snel zullen stoppen, zegt Wever-Croes. Arubaanse inwoners mogen nog wel binnenvliegen, en ze worden allemaal direct bij aankomst gescreend. Wie symptomen heeft, moet direct thuis in isolatie. De vele Arubaanse studenten die in Nederland of elders studeren en wonen, kunnen echter niet meer komen.

Premier Evelyn Wever-Croes

De zeegrens wordt op dezelfde wijze gesloten als die voor het luchtverkeer: dat betekent dat vrachttransport en speciaal (medisch of ander noodzakelijk) transport nog wel binnen mag. Cruiseschepen komen al niet meer sinds de Verenigde Staten eerder al een cruise-verbod afkondigde. De meeste maatschappijen die Aruba aandoen, hebben immers Amerikaanse toeristen als klant.

‘Nederland kan niet snel hulp sturen in de vorm van personeel’-Sharline Koolman, Directie Volksgezondheid

Sharline Koolman van Directie Volksgezondheid zegt dat er opnieuw gesprekken zijn geweest met Nederland over eventuele hulp. “Nederland zit zelf ook in een situatie dat ze niet snel hulp kunnen sturen in de vorm van personeel. Die hebben ze zelf nodig.” Het departement heeft een oproep gedaan aan gepensioneerde artsen en verplegers om een reserve-team te hebben op het moment dat het nodig is, aldus Koolman.

Aruba is ook van Colombia afhankelijk voor medische zorg, vooral operaties. Dat land heeft nu haar grenzen dicht gedaan. “Dat was voor ons ook een verrassing”, aldus de premier die zegt dat Arubanen die echt naar het buitenland moeten voor zorg met de air-ambulance kunnen gaan.

Duizenden toeristen moeten terug

Directeur van de Arubaanse toerisme-autoriteit ATA zegt dat in gesprek met de luchtvaartmaatschappijen ze de aanwezige toeristen zo snel mogelijk terug willen laten vliegen. “Het gaat om zo’n 7000 toeristen en het zou in drie tot vier dagen kunnen”, aldus directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes. De meesten zijn Amerikanen van wie velen ook timeshare op het eiland hebben.

De economische gevolgen van het twee weken-durende vliegverbod kan ze nog niet aangeven. “We moeten nog de berekeningen maken.” Maar ATA werkt al langer aan een plan en heeft ook een noodfonds van 23 miljoen gulden. “Afhankelijk van hoe de situatie voortduurt, moet er misschien nog geld bij”, zegt Tjin Asjoe-Croes.

Keuze tussen gezondheid en economie Na de eerste gevallen van corona op Aruba die uit Amerika kwamen, bleef de grens nog open. Inwoners maakten zich daar zorgen over terwijl ondernemers een complete sluiting juist vrezen.

Lees meer: Wel of niet de grens dicht: ‘keuze tussen gezondheid en economie’

Bron: NTR/Caribsch Netwerk