NTR | Arubaanse pers: regering censureert ons

ORANJESTAD – De Arubaanse regering weigert nog steeds om journalisten tot de groep vitale beroepen te rekenen. Hierdoor hebben Arubaanse journalisten tijdens de avondklok gisteren niet hun werk kunnen doen en zeggen ze gecensureerd te worden.

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) staat achter de protesterende journalisten en heeft een brandbrief naar de Arubaanse premier gestuurd.

Premier Evelyn-Wever Croes van Aruba vindt dat de maatregel geen inperking is van de persvrijheid. Maar bedoelt om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. “KPA (politie) zal alles tussen 9 en 3 uur ‘s nachts verslaan en dit aan de pers leveren. Pers kan vanuit huis haar werk doen.”

Politieagenten deden gisteravond tijdens de avondklok inderdaad verslag. Vanuit een patrouillewagen werd een paar keer live uitgezonden op hun Facebook-pagina. Ook berichten ze van verschillende arrestaties van mensen die zich niet aan de avondklok hielden. Filmpjes van politiewagens die met loeiende sirenes burgers tot stilstand maanden, werden ook gedeeld.

In een uitgelekte telefoongesprek met korpschef Andrew Hoo, is te horen dat hij tegen een avondklok voor journalisten was. “Ik heb er tegen gevochten zover ik kon.”

‘De regering doet alsof het virus actiever is tijdens de avondklok dan overdag’ – protesterende journalisten

Arubaanse journalisten van 21 media hebben gisteren opnieuw geprobeerd om met de premier om tafel te zitten. De meeste protesteren sinds vrijdag. Ze vinden het argument van de regering om met de persrestrictie verdere besmetting te voorkomen, onzin. Overdag mogen de journalisten namelijk wel op straat.

“De regering doet alsof het virus actiever is tijdens de avondklok dan overdag wanneer we wél op straat mogen met de rest van de mensen”, aldus de protesterende journalisten.

Boycott

Ondertussen heeft een groepje media en journalisten in een brief laten weten persconferenties en andere berichtgeving van de overheid te boycotten zolang er geen oplossing komt. Minder dan een half uur nadat deze brief persoonlijk aan de premier was overhandigd, publiceerde haar naaste medewerker Joally Croes deze brief op Facebook.

“Deze houding van de pers is onacceptabel y afkeurenswaardig. Realiseren jullie niet hoe serieus deze crisis is? #stopverspreiding.” Uit de honderden reacties blijkt dat bijna iedereen die kritiek deelt. Velen vinden dat de journalisten zich ‘kinderachtig’ gedragen.

NVJ solidair met Arubaanse journalisten

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) maakt zich grote zorgen over de situatie. Bestuurslid Wensly Francisco zegt dat ze de Arubaanse journalisten daarom wil voorzien van noodperskaarten. Lees hier meer.

Ruim 600 mensen in quarantaine Aruba telt officieel acht coronagevallen. Bij zeven gevallen is het virus uit Amerika meegebracht. Maar gisteren zei de overheid dat van één geval ze nog onderzoeken of die op Aruba zelf is besmet. Dat zou dan de eerste lokale besmetting zijn. 648 mensen zitten in quarantaine, aldus de overheid.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk