NTR | Bordeel op Bonaire dicht: Geen overheidssteun voor sekswerkers

KRALENDIJK- Door de coronacrisis heeft het Bonairiaanse bordeel Pachi’s Place de deuren moeten sluiten. “Het is een financiële klap”, zegt eigenaar Aries Felix. De sekswerkers komen niet in aanmerking voor overheidssteun.

“Het heeft grote gevolgen voor mijn medewerkers, maar ook voor de twaalf Colombiaanse sekswerkers die zonder inkomen zitten en ook niet terug kunnen naar hun eigen land”, vertelt Felix.

Financiële impact

Op 28 maart ontving het bordeel een verordening dat alle seksclubs de deuren moesten sluiten. De impact van het coronavirus was al voelbaar vanaf het moment dat er geen toeristen meer toegelaten werden. “Ik heb een beroep gedaan op de steunmaatregel van de overheid, maar die is er enkel voor de mensen die daadwerkelijk een salaris van ons krijgen”, vertelt de eigenaar.

“Het verblijf van de dames kost me geld maar ik heb geen inkomsten” – Bordeeleigenaar Aries Felix

.

De sekswerkers worden volgens hun ‘gedoogvergunning’ aangemerkt als zzp’er. Ze komen niet in aanmerking voor steun bij de overheid. “Ik heb de Gezaghebber hierover aangeschreven maar ik kreeg pas na 5 dagen een ontvangstbevestiging van mijn email”, zegt Felix.

“In de tussentijd zorg ik voor ontbijt en een avondmaaltijd voor ze en ik betaal de water- en energierekening. Meer kan ik niet doen. Het verblijf van de dames kost me geld maar ik heb geen inkomsten. Pachi’s is een gewone onderneming. Ik hou deze situatie financieel hoogstens een paar weken vol”.

Illegale prostitutie

“Ik maak me zorgen over het lot van de dames. Het grootste probleem is nog dat ik ze niet binnen kan houden. Er is een grote kans dat ze buiten Pachi’s Place werk gaan zoeken. Buiten kan ik ze niet beschermen. Met alle gevolgen van dien. Ik probeer deze situatie zo goed mogelijk vol te houden en het niet te laten escaleren.”

De gangbare dokterscontroles van de sekswerkers gaan wel regelmatig door. “Ze worden gecontroleerd op soa’s, niet op het coronavirus. Ik heb gevraagd om dit wel te doen als voorzorgsmaatregel. Maar kreeg geen gehoor op mijn verzoek.”

Voor sekswerker Julie* zijn dit zware dagen: “Ik wil liever bij mijn familie zijn. Ik heb 2 kinderen en de onzekerheid geeft stress. We weten niet hoe lang deze maatregel zal duren. Ik maak me veel zorgen. Af en toe neem ik klanten. Het zijn vaste klanten. Ik ga niet met onbekenden mee.”

“Nederland moet zich hiermee bemoeien zodat de vrouwen terug kunnen naar Colombia”

– Bordeeleigenaar Aries Felix

Volgens Felix is de dames terug sturen naar Colombia de enige oplossing, maar het luchtruim is gesloten. “Nederland moet zich hiermee bemoeien. De president van Colombia moeten ze aanspreken op zijn verantwoordelijkheid om zijn ingezetenen terug te nemen”, meent een verontwaardigde Felix. “Maar de Gezaghebber moet daar wel lef voor hebben.”

‘Wordt aan gewerkt’

De Gezaghebber heeft zijn mening over de kwestie nog niet gegeven. Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zegt dat ‘er aan gewerkt’ wordt: “Er is nog geen duidelijk besluit wat er met de dames gaat of moet gebeuren op dit moment.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk