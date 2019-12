NTR | Boren naar regenwater om watertekort Statia op te lossen

ORANJESTAD – Het water op Sint-Eustatius is vaak op rantsoen. Reden voor hoteleigenaar Claudia Wickert en haar man Bob Castelijn om andere opties te onderzoeken. Met een Nederlands boorbedrijf hebben ze in december ondergrondse ‘aders’ gevonden: regenwater dat van de vulkaankrater naar zee stroomt.

“Voor bijna alles is er maar één bedrijf. Als je ontevreden bent, kun je niet overstappen. Dit is mijn signaal dat we het zat zijn”, zegt Wickert. Samen met haar man woont ze al tien jaar op Statia en runt ze het Orange Bay Hotel. “Juist met een horecabedrijf heb je non-stop water nodig.”

Statianen zijn voor water afhankelijk van de St Eustatius Utility Company. Zij hebben een waterfabriek maar stellen geregeld rantsoenen in door leidingbreuken, een falende pomp of als de voorraad bijna op is. Wickert: “We hebben drie uur in de ochtend water, en drie uur in de avond. En dat dagen of weken achter elkaar.” Wel heeft bijna elk huis cisterne (regenput) om regenwater op te slaan.

‘We hebben drie uur in de ochtend water, en drie uur in de avond, dagen of weken achter elkaar’- hoteleigenaar Claudia Wickert

Het idee is nu om putten te slaan en het regenwater uit de gevonden aders op te pompen. De vraag is of het een privéproject blijft of een oplossing voor heel het eiland gaat worden; ze wachten nog op een ja of nee voor financiële steun vanuit Nederland. Wickert: “Ik hoop dat we het samen op kunnen pakken.”

‘Zelfs de brandweer heeft verklaard nu driekwart van het jaar niet genoeg water in geval van brand te hebben’, vertelt Lou Thijssen van het betrokken boorbedrijf. De voorbereidingen duurden ruim een jaar, omdat ze ook toestemming van de overheid nodig hadden. Ze hebben inmiddels een kleine groep geïnteresseerden om mee te doen, waaronder de brandweer.

Proefboringen

Thijssen zocht afgelopen week naar wateraders op het eiland samen met een wichelroedeloper waar hij al jaren mee samenwerkt. Ook heeft hij in het verleden een aantal proefboringen gedaan. De eisen zijn hoog: het water moet zoet zijn, niet warm, en zonder vervuiling met fosfaat of nitraat van de vulkaan. “De brandweer en landbouw kunnen het ongefilterd gebruiken; bewoners en hotels hebben waarschijnlijk een filter nodig.”

De locaties en het aantal aders wil hij nog niet delen. ‘Ik ga nu per plek een kosten-batenanalyse maken. Eerst moet de financiering rondkomen, dan delen we de coördinaten.’ Binnen drie of vier maanden kunnen ze de eerste werkende putten hebben.

‘Het water is al lang een probleem’- Bas Roorda, die aan de Tweede Kamer hierover rapporteert

Bas Roorda, voormalig hoofd van Financiën op Sint-Maarten, is vanuit Nederland betrokken bij het initiatief. Hij rapporteert aan de Tweede Kamer over de situatie op Sint-Eustatius.

“Het water is al lang een probleem: het is niet schoon, de druk is niet goed en er is geen regelmatige toevoer. De Nederlandse overheid heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor volksgezondheid en veiligheid. Dat betekent schoon drinkwater en voldoende bluswater.”

Roorda hoopt dan ook dat Den Haag besluit om geld beschikbaar te stellen voor een boorinstallatie.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk