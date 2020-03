NTR | Bovenwindse eilanden niet goed voorbereid op komst corona

HILVERSUM – Op de Bovenwindse eilanden is de isolatiecapaciteit beperkt en op Sint-Eustatius zijn er zelfs geen quarantainemogelijkheden. Dit bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op het Franse deel van Sint-Maarten, het buureiland van Sint-Eustatius, zijn al twee bevestigde gevallen van het coronavirus. Alternatieven voor Sint-Eustatius worden onderzocht “maar zijn niet eenvoudig te realiseren”, zegt het RIVM. “Dit zowel door infrastructurele als personele tekorten.”

Ook op Saba zijn de mogelijkheden voor opvang beperkt. Er is een isolatiekamer beschikbaar. Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere gemeenten van Nederland en vallen daarom onder verantwoordelijkheid van het de Nederlandse ministerie van Volksgezondheid.

Beleid in de Caribische gemeenten is hetzelfde als in Nederland: thuis-isolatie of opname in isolatie in het ziekenhuis in het geval van besmetting. Saba en Sint-Eustatius zijn hiervoor afhankelijk van Sint-Maarten. Vanaf Sint-Eustatius betekent het dat patiënten met het vliegtuig naar Sint-Maarten vervoerd moeten worden.

Besmettingen op Frans Sint-Maarten De premier van Sint-Maarten, Silveria Jacobs, bevestigde begin deze week de twee corona besmettingen. Zij zijn geïsoleerd in het ziekenhuis aan de Franse kant van het eiland. Jacobs heeft een Emergency Operations Center (EOC) voor Nederlands Sint-Maarten geactiveerd.

Er is volgens het RIVM op alle eilanden deskundig personeel beschikbaar. Uit de inventarisatie van het Nederlandse ministerie blijkt dat op Bonaire en Sint-Maarten niet voldoende beschermingsmiddelen voor medisch personeel aanwezig zijn. Leverbaarheid in de regio is uiterst problematisch, volgens het RIVM. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan American Health Organization (PAHO) hebben momenteel geen voorraad en ondervinden problemen bij de inkoop van beschermingsmiddelen en kunnen nu niet leveren aan de eilanden.

Testen en contactenonderzoek

Bloed kan getest worden op Curaçao en Aruba. Positieve uitslagen moeten in Nederland nog een keer bevestigd worden. Op Sint-Maarten kunnen nog geen testen uitgevoerd worden. Ook geeft de GGD op Sint-Maarten aan problemen te hebben met het uitvoeren van contactenonderzoek.

Maatregelen voor toeristen De eilanden zijn afhankelijk van inkomsten uit de toerismesector. Het RIVM zegt dat bij de vliegvelden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba posters met informatie voor toeristen zijn opgehangen. Aruba heeft volgens het RIVM beperkende maatregelen voor toeristen genomen. “Op Sint-Maarten zijn deze in voorbereiding. Op Curaçao zijn er vooralsnog geen beperkende maatregelen ingesteld.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk