NTR | Caribische helden in de zorg: ‘Het is een oorlog die we gaan winnen’

ORANJESTAD – Zaheeb Choudhry (35), internist en nefroloog van het Arubaanse ziekenhuis Horacio Oduber, moest in quarantaine na contact als frontliner met een coronapatiënt.

“Dat is uitdagend, twee weken thuis zijn als je altijd een bezige bij bent. Dus ik was mijn hoofd aan het kraken hoe we dit virus nou kunnen aanpakken”, vertelt hij. Caribisch Netwerk bezocht hem op zijn werkplek.

Reportage door Sharina Henriquez

Choudhry noemt zichzelf een ‘plasmaboer’: hij was voor de coronacrisis al bezig met hoe je bloedplasma kan toepassen tegen ziekten. “Aruba heeft namelijk ook een bijzondere machine”, vertelt hij. “Het is grofweg een soort wasmachine die centrifugeert en effectief bloed scheidt van plasma. Deze behandeling heet plasmaferese.”

Samen met zijn ervaren team start hij als eerste in Centraal- en Zuid-Amerika met plasmaonderzoek in de strijd tegen het coronavirus. Inmiddels zijn ze al begonnen met plasma af te nemen van coronapatiënten. “We hebben niet veel nodig, zo’n 10 tot 12 liter.” Daaruit halen ze de antilichamen. “Dat zijn de kogels om direct te schieten op het virus.”

‘We geven patiënten kogels om direct te schieten op het virus’

Het is echter moeilijker om patiënten te krijgen om de antilichamen toe te dienen. “Het zou volgende week al kunnen. Daarvoor hebben we nieuwe patiënten nodig die in het ziekenhuis worden opgenomen. We willen het namelijk zo vroeg mogelijk in het ziekteproces toedienen.”

“Maar”, zegt Choudhry, “omdat Aruba de lokale besmettingen zo goed onder controle heeft gekregen door de coronamaatregelen, is de hoeveelheid patiënten die in het ziekenhuis komt, laag.”

Toch verwacht de arts later in het jaar wél genoeg patiënten voor het onderzoek te hebben. “Je hebt ook altijd wel een tweede piek (van besmettingen, red.) later in het jaar. Dat zie je ook als je kijkt naar het patroon van uitbraken van influenza, sars en mers.”

Samenwerking koninkrijk

Ook is er samenwerking in het koninkrijk. “De andere landen hebben al gevraagd om mee te doen met onze AruCovid-studie. Dus als ik een mannetje of 20 haal en de anderen 10, dan hebben we 30 patiënten en kunnen we eind van het jaar al mogelijk uitspraken doen.”

Wat Choudhry ook heel belangrijk vindt: dat Aruba een behandeling heeft voor haar eigen patiënten. “Dat we dus niet afhankelijk zijn van anderen in het buitenland.”

De arts is zelf niet bang voor het virus. “Dat zeg ik niet om stoer te doen. Ik ken de data en statistisch is het risico laag dat een jong iemand ernstig ziek wordt. Ik zie het als een soort oorlog. En die oorlog tegen het virus wil ik winnen. En die gaan we overwinnen.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk