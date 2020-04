NTR | Caribische helden in de zorg: ‘Mijn grootste angst is om anderen te besmetten’

TILBURG – Het risico om anderen te besmetten met Covid-19 is de grooste angst van de zogenaamde ‘front liners’ in de zorg. Onder deze mensen bevinden zich ook veel Caribische Nederlanders die een extra zorg meedragen: de situatie op hun eilanden. Hoe is het voor hen om in deze crisis te werken? Deze week volop aandacht voor onze Caribische helden in de zorg.

De op Curaçao geboren Qiona Hernandez is werkzaam als arts op de afdeling urologie bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. In dit ziekenhuis lag op 27 februari de eerste officiële coronapatiënt van Nederland.

Inmiddels komt Hernandez ook in aanraking met besmette coronapatiënten en heeft zij ook angst om anderen te besmetten. Ondanks de zorgen probeert zij het beste ervan te maken. Lees en luister hier hoe zij dat doet.

De eenzaamheid bij de coronapatienten en de onzekerheid of men ooit het virus ooit onder controle krijgt, is wat dokter Hernandez het meest raakt. In gesprek met Caribisch Netwerk deelt zij haar ervaringen, zorgen maar ook haar technieken om daarmee om te gaan.

Qiona Hernandez in gesprek met Dulce Koopman

“Hou je aan de regels. Zorg ervoor dat je up-to-date bent wat betreft de maatregelen en regels die er genomen worden. En kies voor betrouwbare informatiebronnen”, luidt het advies van Hernandez.

Ook in de zorg moeten medewerkers zich volledig aanpassen aan de nieuwe situatie. “Iedereen zet zich maximaal in. Dat betekent dat wij beschikbaar worden gesteld voor de Covid-afdeling als dat nodig is. Iedereen maakt er absoluut het beste van. Dus indien noodzakelijk dan ga je naar een ander afdeling.”

Qiona Hernandez vertelt over haar werk en zorgen

Vanwege het geringe officiële aantal besmettingen, vertoont Curaçao nog geen vast patroon als het gaat om besmettingen. Maar Hernandez vindt het heel knap hoe de regering van haar eiland met de crisis omgaat, onder andere met de avondklok.

Nederland versus Curaçao

Positief is de arts ook over de gemeenschap die de maatregelen serieus neemt. Is er een verschil met Nederland?: “Het verschil zit in de regels. In Nederland geldt: afstand houden en alleen naar buiten gaan als het nodig is. In tegenstelling tot Curaçao zijn er geen restricties ten opzicht van de dagen”, vertelt Hernandez.

Gedrag bepaalt de toekomst

Het verloop van de crisis in Nederland en op de eilanden, is volgens Hernandez vooral afhankelijk van het gedrag van de mensen en hoe zij zich houden aan de maatregelen van onder andere ‘social distancing’ en vermijden van grote groepen.

