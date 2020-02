NTR | Caribische jongeren uiten hun zorgen bij D66-Kamerlid

DEN HAAG – Een groep van zo’n dertig ambitieuze Caribische studenten en starters in Nederland zijn vorige week in gesprek gegaan met D66-Kamerlid Antje Diertens. De zorgen blijken groot; ook de kloof tussen hen en de politiek.

De toekomst van de raffinaderij op Curaçao, arbeidsongeschiktheid op Aruba, de erkenning van de Papiamentse taal. De studenten hebben de ambitie om hun eiland te verbeteren. Ze willen advies van het Kamerlid.

“Ik voel alsof ik niks kan betekenen”, zegt student Jordan Hooi. “We willen innoveren, maar aan elke kant heb je die oude mensen die steeds hetzelfde willen doen. De mentaliteit zit nog steeds in de jaren 70.”

Het zorgt voor een levendige discussie. De jongeren willen ‘het eiland vooruit helpen’. Maar wat te doen? “Wachten tot ze allemaal overleden zijn!”, roept iemand tot hilariteit in de zaal.

“Nou, laten we dat niet stimuleren”, haakt Diertens in. “Verandering is voor veel mensen moeilijk. Maar als júllie wegblijven, verandert er nooit wat. Het is wel zo, dat het wel een beetje verandert. Dat hoor ik van andere jonge professionals die daar een traineeship hebben gedaan.”

‘Ga zelf aan de slag!’

“Wacht dus niet op de politiek en ga geen subsidie aanvragen”, zegt Diertens. “Laat van je horen. Als jullie een clubje kunnen vormen, kom je veel verder.”

“En als het succesvol is, houd dan snel die politici van je pad af zodat ze niet met jouw succes ervandoor gaan. Dan moet je ook zeggen: dat is niet waar, hè!”

Vrouwen in de politiek?

Een uur praten met Antje Diertens blijkt nog lang niet voldoende. Buiten de zaal, na de groepsfoto, blijven verschillende studenten om haar heen hangen. Wachten op persoonlijk advies over hoe zij iets kunnen bereiken voor hun eiland.

Voor de net afgestudeerde Danytza Berry (epidemioloog) uit Curaçao lijkt de interesse in de politiek op deze dag verder te zijn aangewakkerd. Al blijft de positie van de vrouw voor haar wel een zorg. “Hoe kunnen wij dan als vrouwen iets bereiken?”, vraagt Danytza.

“Er zijn hele goede vrouwen in de politiek. Zoals Samira Rafaela [Europees parlementslid, red.] en Nina den Heyer [gedeputeerde Bonaire, red.]. Ga met hen praten, ze komen van de eilanden en bereiken veel”, vindt het D66-Kamerlid. “Belangrijkste is: gewoon dóórgaan en jezelf promoten.”

Volgend jaar verkiezingen

Tijdens het gesprek met Diertens blijkt dat de kloof met politiek Den Haag nog groot is. De reden om deze bijeenkomst te organiseren, vertelt Tanja Fraai van WeConnect. “Volgend jaar zijn er hier Tweede Kamerverkiezingen.”

“Het is belangrijk dat onze jongeren er bewust van zijn dat ze in Nederland kunnen meedoen en dat ze hier worden vertegenwoordigd. Over hun studielening, maar ook over de eilanden.”

Kloof tussen studenten en politiek

Of deze jongeren nog andere Kamerleden kennen? Het is even nadenken, maar er vallen twee namen: Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD). De twee politici die het meest van zich laten horen over de eilanden in de media, vertellen ze.

Komt politiek Den Haag dan dichterbij door zo’n gesprek met Diertens? “Nee”, vertelt een studente voorzichtig in de laatste vragenronde. “Ik woon in Rotterdam en het lijkt nog steeds ver weg, net als toen ik op Curaçao woonde.”

Gedurfd, lijkt de reactie in de zaal. “Nee nee, heel goed”, zegt het Kamerlid. “Het is heel belangrijk dat jullie eerlijk zijn. Ik snap het ook wel, dat mensen politiek Den Haag ver weg vinden.”

Het is ‘veel praten, weinig actie’, reageert Gavin Offerman die politicologie studeert. “Ik had eigenlijk gehoopt dat Den Haag mijn eiland sneller zou helpen bij de problemen rondom GiroBank en de Venezuela-crisis.”

“Maar ik wil u echt bedanken voor uw tijd, dat u interesse in ons toont”, zegt Gavin. De rest van de groep bevestigt zijn opmerking. “Maar ik hoop ook echt dat u in de Tweede Kamer voor ons opkomt.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk