NTR | Bestaan Bopec in gevaar: Meer dan honderd Bonairiaanse gezinnen in onzekerheid

KRALENDIJK- De mensen die werken bij olieopslagbedrijf Bopec op Bonaire zijn bang hun baan te verliezen. Op 20 maart heeft schuldeiser Refineria di Korsou (RDK) beslag gelegd op de installaties van Bopec omdat de eigenaar ervan, de Venezolaanse oliegigant PdVSA, ze nog geld verschuldigd is.

Op dit moment zijn er bijna geen activiteiten bij Bopec en zijn er ook geen inkomsten. De medewerkers op Bonaire is niets verteld over wat er nu verder gaat gebeuren met hun bedrijf en ze zijn de onzekerheid beu. “Er is geen openheid”, zegt I.B, hij is onderaannemer bij Bopec. “We weten niet waar we aan toe zijn.”

De directeur van RDK, Marcelino de Lannoy beweert dat er rekening wordt gehouden met de belangen van het personeel van Bopec. Maar over hoe of wat, wordt niet gesproken.

Geen duidelijkheid

“Het zijn onzekere tijden. Ik blijf positief. Ik heb nog hoop dat het goed komt met Bopec. Hier verdien ik tenslotte mijn brood”, zegt zzp’er Johnny Vlijt. “Het gevoel van onzekerheid is bij iedereen te merken. Ik probeer mijn collega’s te motiveren om positief te blijven.”

Met elkaar blijven praten is belangrijk, maar juist dit lijkt een probleem te zijn. Medewerkers zitten met veel vragen. Ze vrezen dat ze straks misschien hun baan en inkomen kwijt zijn. De spanning loopt hoog op.

“Ik word moedeloos van wat er gaande is”, zegt een andere medewerker die liever anoniem blijft* , “er is geen duidelijkheid. En ook geen vertrouwen. De vakbond en de directie geven niet genoeg informatie. Ik heb het gevoel dat BPWU (de vakbond van het personeel) onder één hoedje speelt met PdVSA in Venezuela. Ze vertellen niet de hele waarheid.”

De vakbonden

Junny Pourier van BPWU weet wat er leeft onder het personeel. “De medewerkers willen informatie maar die hebben wij niet. We horen al twee jaar dezelfde belofte uit Venezuela dat alles onder controle is en dat ze geld zullen overmaken naar Bopec. Tot de dag van vandaag is er geen geld overgemaakt. Er is blijkbaar geld voor de komende drie maanden maar wat er daarna zal gebeuren weten we niet.”

Gerald Bernabela van Fedebon begrijpt dat de medewerkers de situatie beu zijn. Fedebon is de vakbond van het stafpersoneel van Bopec. “Het is een moeilijke situatie. PdVSA garandeert het salaris van het personeel, maar voor hoe lang?”

“Er moet een oplossing komen, anders staat Bonaire een crisis te wachten” – Gerald Bernabela van vakbond Fedebo.

Volgens Bernabela wordt er onderhandeld met alle betrokken partijen. Fedebon heeft een plan van aanpak gemaakt. “Ik kan op dit moment niet op het plan in gaan. Maar één ding is zeker. Er moet een oplossing komen, anders staat Bonaire een crisis te wachten. Meer dan honderd gezinnen zijn afhankelijk van Bopec”.

Fedebon en BPWU hebben een overeenkomst getekend om samen de strijd aan te gaan voor de belangen van de medewerkers. De directie van Bopec heeft nog niets meegedeeld over deze situatie.

(*) De naam van deze persoon is bekend bij de redactie

Bron: NTR/CaribischNetwerk