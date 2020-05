NTR | Caribsch Netwerk Naar Curaçao vliegen voor begrafenis van jouw geliefde? Voorlopig kan dat niet

Terug naar Curaçao: onder welke voorwaarden? – Vanaf dit weekend kunnen inwoners van Curaçao en Curaçaose studenten in Nederland gefaseerd terug. – Ook wie zich in Nederland vóór 16 maart heeft laten uitschrijven om permanent op Curaçao te gaan wonen, mag afreizen. – De luchtvaartmaatschappij zal via de burgerlijke stand laten controleren of iemand aan boord mag. – Wie aan boord mag, moet bij aankomst meteen en verplicht in quarantaine in een speciaal aangewezen hotel veertien dagen lang. Daarna wordt voor de zekerheid een coronatest gedaan bij het laboratorium. – Ingezetenen en Curaçaose studenten hoeven ‘in bepaalde gevallen’ niet de quarantainekosten van 3.500 gulden (1.780 euro) te betalen. Bij het verkrijgen van toestemming om af te reizen worden ze daarover door de regering geïnformeerd. – Ook mensen die in de coronacrisis een vitaal beroep gaan uitoefenen op het eiland, kunnen met toestemming aan boord. De werkgever draait op voor de quarantainekosten. – Wie ook toestemming kunnen krijgen, zijn patiënten die voor acute medische zorg moeten worden ingevlogen. – Wanneer de maatregelen verder versoepeld worden voor andere groepen en gevallen, valt volgens het Curaçaohuis nog niet te zeggen. – Het Curaçaohuis verwijst naar de website van de regering over de maatregelen.