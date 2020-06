NTR | Zorgen in Tweede Kamer om onrust en protesten op Curaçao

DEN HAAG – De Tweede Kamer kijkt met zorgen naar de sociale onrust, brandstichtingen en protesten op Curaçao. D66 en GroenLinks willen dat staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) de rust gaat helpen terugkeren.

Door de economische gevolgen van de corona-pandemie verliezen duizenden mensen hun baan op het eiland. Sommige mensen zitten al vier maanden zonder inkomsten, terwijl het de bedoeling was dat ze een uitkering konden krijgen.

‘Curaçao en Nederland moeten samen optrekken’

De betogers eisen nieuwe verkiezingen en de sfeer op het eiland is grimmig. D66 en GroenLinks vinden dat Nederland óók een rol heeft om de rust te laten terugkeren. Zij willen begin volgende week in debat met staatssecretaris Knops.

D66-Kamerlid Antje Diertens: ‘Hoe kunnen we uit deze crisis komen?’

Het eiland heeft amper geld in de staatskas en krijgt daarom via Nederland noodleningen. Een Nederlandse voorwaarde is dat alle ambtenaren 12,5 procent op hun salaris inleveren. Dat ook de mensen die al worstelden om rond te komen moeten inleveren, vinden D66 en GroenLinks onacceptabel.

“Een politieagent, verpleegkundige of iemand die vuilnis ophaalt, dat zijn mensen die al niet veel verdienen”, aldus D66-Kamerlid Antje Diertens. “Dan wordt het nog erger. Er moet meer maatwerk komen. Hoe gaan we nu zorgen dat de gewone mensen geholpen worden?”

‘Curaçao én Nederland verantwoordelijk’

Zowel Curaçao als Nederland zijn verantwoordelijk om ‘de kwetsbare mensen eerst te helpen’, vindt GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok. “Als er nood is, dan moet je elkaar helpen in het Koninkrijk. De zorgen om de bestaanszekerheid zijn heel erg groot.”

GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok over de verantwoordelijkheden

“Ik maak me zorgen dat het geweldsspiraal verder omhoog gaat”, aldus Özütok. “We moeten niet terug naar de beelden van de jaren zestig.”

‘Ook in Nederland is de nood hoog’

Ook CDA-Kamerlid Chris van Dam volgt de ‘moeilijke situatie op Curaçao’ rondom de protesten en brandstichtingen met veel aandacht. “Ook in Nederland is de nood hoog in de financiële en maatschappelijke zin. We hadden afgelopen zondag de Mobiele Eenheid die in Den Haag rellen moest neerslaan.”

CDA-Kamerlid Chris van Dam in gesprek met John Samson

De voorwaarden zijn volgens het CDA terecht. “We kijken en doen wat nodig is, maar we weten van elkaar dat Curaçao ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om de broek op te houden. Dus het is niet gratis geld.”

‘Ga naar de eilanden op vakantie!’

CDA-Kamerlid Van Dam doet de oproep aan mensen in Nederland om de economie van de eilanden te steunen door daar op vakantie te gaan. “Als Nederlanders op vakantie willen, dan is er eigenlijk maar een bestemming denkbaar: het Caribisch deel van het Koninkrijk. Laten wij onze vakantiecentjes dáár uit gaan geven.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk