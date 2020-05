NTR | Colombiaanse sekswerkers werkloos vast op Bonaire

KRALENDIJK – Bonaire heeft inmiddels de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Bars mogen weer open. Maar daar hebben de sekswerkers van het bordeel Pachi’s Place niks aan. Zij mogen nog steeds hun werk niet doen. En terug naar Colombia kunnen ze ook niet.

Volgens Aries Felix, de uitbater van Pachi’s Place, weigert Colombia het vliegruim voor de vrouwen te openen. Ondanks de hulp van het Colombiaanse consulaat. “De Bonairiaanse overheid heeft haar best gedaan om de dames terug te sturen maar Colombia weigert ze binnen te laten”, zegt Felix.

De situatie brengt het bordeel in flinke financiële problemen. Daarover trok de eigenaar in april al aan de bel. Als noodsteun heeft Pachi’s Place inmiddels 4500 dollar voor drie maanden ontvangen. Volgens Felix gaat het hele bedrag op aan water en energiekosten. “Het kost ons 35000 dollar per maand om Pachi’s Place draaiende te houden. We zitten financieel diep in de problemen.”

Alleen bar mag open

Met het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus leek het alsof er werkelijk een oplossing was gevonden omdat dat nachtclubs weer open mogen op Bonaire. Maar in de praktijk betekent dit dat alleen de bar van Pachi’s Place weer open mag. Door de verplichte sociale afstand van 1,5 meter mogen de sekswerkers hun beroep niet uitoefenen binnen het bordeel.

Geen overleg

Felix is het daarmee niet eens en weigert zijn bar te openen. Dit heeft hij vorige week in een vergadering, aan de Gezaghebber uitgelegd. De bordeeleigenaar is teleurgesteld dat beslissingen – die invloed hebben op Pachi’s Place – worden genomen zonder eerst met hem te overleggen.

“Ik zit al 29 jaar in het vak. Het kan toch niet zo zijn dat de Gezaghebber en zijn adviseurs beslissingen nemen zonder eerst met mij te overleggen? Er wordt met twee maten gemeten. Snackbars en nachtclubs mogen openen. Maar wij niet. De gezaghebber creëert een bom hiermee”, aldus Felix.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk