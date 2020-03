NTR | Corona-angst heeft toerisme-economie van eilanden in de greep

Tim van Dijk, Sharina Henriquez en Kim Hendriksen



PHILIPSBURG/ORANJESTAD – Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voelen al de effecten van de angst voor het coronavirus. Hotels krijgen minder boekingen en het is stiller in winkels, casino’s en restaurants. Dat is vooral niet goed voor Aruba en Sint-Maarten waarvan de economieën bijna geheel op toerisme draaien.

Maar ook Curaçao lijdt. Want de economie daar is al enige jaren in het slop en alleen het toerisme levert nog wat op voor het eiland. Bovendien kwam dinsdag slecht nieuws; een cruiseschip van 950 passagiers met mogelijke besmettingen. Zeven mensen zijn getest, de uitslagen zijn nog niet bekend want ze moeten ook nog naar Nederland voor analyse.

Niemand mocht van boord en het schip dat midden in de hoofdstad Willemstad lag, heeft inmiddels het eiland verlaten.

Dus tot nu toe heeft officieel alleen het eiland Sint-Maarten echte gevallen, hoewel niet in het Nederlandse deel. De regering van de Nederlandse kant is strenger geworden met toelaten van mensen: wie de afgelopen twee weken in China, Hong Kong, Iran, Italië, Zuid-Korea of Singapore is geweest, mag het land niet binnen.

Noodplan

Op Aruba heeft de regering de situatie opgeschaald naar crisisniveau hoewel er nog geen gevallen zijn. Er zijn geen restricties zoals in Sint-Maarten, maar mensen uit risicogebieden worden wel extra gescreend bij binnenkomst.

Voor het toerisme, de enige economische pijler van het eiland, is er al een noodplan klaar, aldus de verantwoordelijke minister Dangui Oduber. Toeristenorganisatie ATA heeft een noodfonds voor dit soort calamiteiten, zegt hij bovendien. Wat het plan inhoudt en hoeveel geld er beschikbaar is, is niet bekend.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk