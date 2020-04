NTR | Coronamaatregelen op Curaçao verlengd: Hoe ziet de toekomst eruit?

Plachi di dia Sinds 1 april geldt op Curaçao de Plachi di dia regeling. Dit houdt in dat je alleen naar buiten mag om boodschappen te doen of naar de botica (drogist, red.) te gaan op dagen dat ‘jouw letter’ aan de beurt is. Jouw letter is de eerste letter van het kenteken van je auto. Voor elke letter zijn twee dagen per weer gereserveerd.