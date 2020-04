NTR | Coronavirus nu ook op Saba: Vrees voor meer gevallen

THE BOTTOM – Op Saba is de eerste persoon positief getest op coronavirus. De patiënt heeft milde klachten. De persoon is de afgelopen weken niet op reis geweest en dus op het eiland zelf besmet geraakt.

Dit betekent volgens de medische experts in de bijzondere gemeente dat meerdere gevallen eventueel nog kunnen volgen. Alle mensen waar de patiënt contact mee heeft gehad moeten verplicht in quarantaine. Ook worden ze getest. In totaal telt Saba 1.915 inwoners.

Gouverneur Jonathan Johnson vertelt in een persconferentie over de situatie

Twee andere Sabanen zijn al getest, de resultaten zijn nog niet binnen. Een van die twee is met longontsteking in het ziekenhuis van Sint-Maarten opgenomen.

In totaal liggen er nu vier corona-patiënten in het ziekenhuis van Sint Maarten: een bevestigd geval en drie vermoedelijke COVID-19-patïenten.

Verdere maatregelen

Gouverneur Jonathan Johnson heeft op Saba een lockdown voor twee weken afgekondigd op zaterdagavond. ‘Het is onhandig, maar we nemen deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus in te perken.’ Zondagmiddag worden inwoners van het kleine eiland ingelicht over hoe essentiële diensten door zullen gaan.

Saba had in maart al verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat het coronavirus zich zou verspreiden op het eiland. De luchthaven en haven waren gesloten, net al scholen en horeca.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk