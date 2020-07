NTR | Curaçao en Sint-Maarten wijzen nieuwe eisen Nederland af

ORANJESTAD – Curaçao en Sint-Maarten wijzen de nieuwe eisen af die Nederland stelt aan het derde pakket noodleningen. Aankomende vrijdag wordt hierover beslist in de Rijksministerraad.

Beide landen hebben vooral grote problemen met de nieuwe organisatie die Nederland wil oprichten om te zorgen dat de eilanden de geëiste hervormingen doorvoeren.

“Ondemocratisch”, vindt de ministerraad van Sint-Maarten, “want ons parlement wordt omzeild en de regering gebonden.” “We accepteren geen neo-kolonialisme”, aldus de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath in een spoedconferentie voor de pers vandaag.

‘Mark, zo kunnen we toch niet ademen’

Aruba heeft per brief aan de Nederlandse premier Mark Rutte haar beklag gedaan. “Het lijkt als het ware dat Aruba de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd en onze eigen Mitch Henriquez. Mark, zo kunnen we toch niet ademen”, aldus de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes.

Aruba heeft nog geen beslissing genomen over de nieuwe eisen. Ze wil die eerst toetsen bij onder andere het parlement vanwege de grote gevolgen voor het eiland. Maar volgens de premier mogen ze de nieuwe documentatie hierover die ze gisteren pas van Nederland hebben ontvangen, niet delen met anderen.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk