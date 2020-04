NTR | Curaçao garandeert dat inwoners geen honger lijden tijdens coronacrisis

Waarom krijgen deze stichtingen geen subsidie? Nadat Curaçao in 2010 een autonoom land werd, werd subsidiegeld van Nederland via het Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) afgebouwd. In 2012 werd de laatste storting gedaan waarmee de stichtingen tot 2013 subsidiegeld kregen. Meerdere stichtingen trokken in 2014 aan de bel. “Nu is het vooral weer rondgaan met de hoed”, vertelde Edward Melfor van stichting Bo Mes Forsa verslagen aan Caribisch Netwerk in 2014. Lees dat hier terug. Sinds het stoppen van de AMFO-gelden worden subsidies door het ministerie van Sociale Ontwikkeling verstrekt. Over het verstekken van de subsidies werd in 2016 nog een vernietigend rapport openbaar. Ook Haysen Nicholls van stichting Shimuruku zag het in 2014, vlak na het stoppen van de AMFO-gelden, somber in. “Na 10-10-’10 is de armoedebestrijding echt zoekgeraakt.” Lees meer hier.